«Новая концепция». Директор Дворца Республики рассказал об особенностях Дня белорусской письменности – 2021

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Новая концепция, которая до этого не использовалась, – это использование не просто сценической площадки как таковой, а уже непосредственно установка светодиодных экранов, которые будут вовлекать зрителей, которые участвуют непосредственно в мероприятии, во все то, что происходит непосредственно на самой сцене. Сам Копыль – место, где будет размещаться основная сценическая площадка, – это высокогорье позволяет наиболее красиво показать с точки зрения творческого потенциала и с точки зрения визуализации.

Игорь Петришенко: с местными органами власти закладываем такие подходы, чтобы существенно поднять инфраструктуру