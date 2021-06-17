«Новая концепция». Директор Дворца Республики рассказал об особенностях Дня белорусской письменности – 2021

Новости Беларуси. Копыль готовится к проведению 28-го Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей и участников форума город встретит в первое воскресенье сентября.
Новости Беларуси. Копыль готовится к проведению 28-го Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей и участников форума город встретит в первое воскресенье сентября.
Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
Новая концепция, которая до этого не использовалась, – это использование не просто сценической площадки как таковой, а уже непосредственно установка светодиодных экранов, которые будут вовлекать зрителей, которые участвуют непосредственно в мероприятии, во все то, что происходит непосредственно на самой сцене. Сам Копыль – место, где будет размещаться основная сценическая площадка, – это высокогорье позволяет наиболее красиво показать с точки зрения творческого потенциала и с точки зрения визуализации.
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Удивить участников обещают организаторы церемоний открытия и закрытия Дня белорусской письменности. Впрочем, кроме главной площадки, в городе будут работать дополнительные зоны, где планируются выступления белорусских артистов и встречи с писателями. К празднику завершится создание Аллеи писателей и будет переустановлен памятник уроженцу Копыля, поэту Тишке Гартному. В рамках форума планируется гастрофест, акцентом станет национальная кухня. Начнется праздник письменности по традиции экспедицией «Дорога к святыням».