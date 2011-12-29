Национальная музыкальная премия

Полная версия концерта Национальной музыкальной премии Лучший женский вокал — Инна Афанасьева. Инна Афанасьева:

Спасибо. Спасибо, дорогие мои. Очень приятно. Люблю вас!

Я, действительно, очень рада. И спасибо за искренние поздравления и за то, что ты так улыбаешься. Это так приятно. И я знаю, что это искренне. Спасибо. Лучший мужской вокал — Алексей Хлестов. Алексей Хлестов:

Спасибо большое. Что у тебя в руках? Алексей Хлестов:

В первую очередь, мне подарили… Что значит «подарили»? Алексей Хлестов:

Это своеобразный подарок. Я выиграл в номинации «Лучший мужской вокал». Лучшая музыкальная группа — группа «Троица». Иван Кирчук (группа «Троица»):

Хочацца падзякаваць, таму што ўпершыню звярнулі увагу на старадаўнія беларускія песні. Таксама тым, хто памог выпусціць кампакт-дыск. Дзякуй. Открытие года — Тео. Тео (Юрий Ващук):

Ну, рад. Просто рад искренне за оценку членов жюри, Министерства культуры и телеканала СТВ. На лучший мужской вокал, как ты думаешь, потянешь? Тео (Юрий Ващук):

Будем стараться. Лучший автор музыки — Леонид Ширин. Леонид Ширин:

Спасибо. Денис Дудинский (Группа «DaVinchi»):

Где бы были мы, если бы не талант Леонида Ширина, вот о чем я. Где бы вы были, хочу я спросить. Ольга Рыжникова (Группа «DaVinchi»):

Уж точно сейчас не на премии. Леня — наше все, поэтому, конечно, нужно не только нам. А для тех, кто не знает, я могу сказать, что к таланту Леонида Ширина прикоснулось, если не 99, то 98% эстрады, не только отечественной, но и эстрады России, Украины. Лучший автор слов — Нина Богданова Нина Богданова:

Спасибо большое за эту неожиданную и такую трогательную награду, от которой у автора слов, честное слово, слов нету. Как долго ты ждала эту награду? Рада и что чувствуешь? Нина Богданова:

Ты знаешь, я сегодня поняла, почему мама называла меня с детства маленькой Ларисой Рубальской. Видимо, ее талант мама хотела приравнять ко мне. И сегодня, наконец-то, преподаватели начальной школы средней образовательной школы искусств города Молодечно, почему ребенок все годы в школе писал сочинения в стихах. Вот, видимо, это вылилось в награду. Слава Нагорный:

Свет, сцена, эмоции зала — один сплошной позитив, поэтому…. Леся Кодуш:

В зале достаточно увидеть одного человека, — женщину, мужчину, неважно кого, — кто смотрит, слушает так внимательно, переживает искренне. Вот это дорогого стоит. Кто этот человек? Кто это? Слава Нагорный:

Их было очень много, на самом деле. Самое главное — они вслушались в слова, которые Нина написала, и аплодисментами оценили. Лучшая аранжировка — Саша Немо. Саша, в прошлом году «Лучший поп-исполнитель», в этом — «Лучшая аранжировка». В следующем? Саша Немо:

Я бы хотел «Лучший отец троих детей». И специально, по секрету и только для СТВ. Ты счастлив? Саша Немо:

Конечно, очень. Скажите нам, как художник художникам, как Вы оцениваете уровень мастерства исполнения. Владимир Угольник, композитор, музыкант, член жюри:

Я уже настолько искушенный человек, как публика, тем более как член жюри, но некоторые номера — не буду открывать какие — зацепили очень.

Лучший журналист (музыкальный критик) — Олег Климов. Олег Климов:

Спасибо большое. Пока будет существовать музыка, будет существовать музыкальная критика. Поэтому я всем нашим артистам советую напрячься и как можно больше делать хорошей музыки, чтобы мы о них писали только в восторженных, самых лучших тонах. Спасибо. Лучший журналист. Каково это? Олег Климов:

Вот я теперь понял, что я не один из кого-то, а самый кто-то. Вот теперь до меня дошло. Если серьезно, то конкуренты у меня были очень такие… Серьезные. Олег Климов:

Да. Такие серьезные. Я рад этой победе. Я надеюсь, что те журналисты, которые подпирали мне спину на следующий сезон, еще через год тоже добьются заслуженной победы, которую они могли завоевать сейчас. Специальный гость церемонии — Лариса Грибалева. Лариса Грибалева:

Всех с Рождеством, с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы ваши сердца бились, бились радостно, с положительными эмоциями, с хорошим настроением. Счастья вам, здоровья и всего того, банального, что может пожелать, наверное, каждый из нас себе и своей семье. Катя, каково это — вершить судьбы? Каков осадок, послевкусие? Екатерина Забенько, телеведущая, член жюри:

Знаете, я никогда не ожидала, что мне доверят столь ответственную миссию жюри. Тех людей, за творчеством которых я слежу уже на протяжении многих лет. Я слушаю их на радиостанциях, я слежу за развитием их творчества. Мне было очень приятно. Я не думаю, что я оказалась лишней. Отношения не изменятся с ними? Екатерина Забенько:

Я совсем не музыкант, но я имею право, я думаю, выступать как журналист, как человек, который просто является поклонником белорусской эстрады и искренне радуется достижениям многих исполнителей. Результат именно такой, как и ожидался? Сергей Малиновский, главный редактор телегида «Антенна», член жюри:

Я могу сказать, что я очень горжусь несколькими номинациями, которые, как я считаю, благодаря нам с Максимковым, удалось пробить. Это на самом деле замечательно. Замечательно, что получилась премия не только попсовая, но и альтернативная. Мы растем? Сергей Малиновский:

Безусловно. Лучший продюсер года — Максим Алейников Максим Алейников:

К сожалению, сейчас я нахожусь за пределами нашей страны. Мне бы хотелось поблагодарить Министерство культуры и телеканал СТВ за то, что они оценили мой труд. Надеюсь, что не в последний раз. Еще раз спасибо. Увидимся. Дядя Ваня:

Я всегда старался быть в чем-то паинькой. С трудом справлялся с группой «Топлес». Их трое красивых. На сцене сегодня было еще сложнее. Стало пятеро. Скажите, пожалуйста, Андрей, не разочарованы ли Вы своим выбором? Вы выбрали одного из номинантов, увидели его на сцене, и, может быть, подумали: «Зря я, наверное, его выбрал». Андрей Смоляк, художник, член жюри:

Знаете, самое интересное, что те, кого я и выбрал. Практически на 230% попали, так что я молодец — угадал. Авторский дебют (новое имя) — ProSSpekt ProSSpekt:

«Золотая ротация» на радио «Пилот-FM» — это очень здорово. Нам очень приятно. И цветы, конечно. Анатолий Чепиков, генеральный директор радиостанции «Пилот-FM»:

«Золотая ротация» досталась дебюту года. Это группа проспект. Также лучшему мужскому вокалу — Алексею Хлестову. Почему именно эти номинации были выбраны? Анатолий Чепиков:

Мы решили поддержать. У нас на эстраде мужиков-артистов мало осталось. Хлестов — один из них. И мы решили его вокал отметить. А авторский дебют всегда приятно поддержать. Дать молодым дорогу! Владимир, признайтесь честно, как на духу, кто из номинантов подкатывал с взятками, подарками и прочими какими-то презентами, чтобы обладать этой наградой? Владимир Максимков, телевизионный и музыкальный продюсер, член жюри:

Все, кто подкатывал с презентами, все были вычеркнуты моей жестокой рукой. Я противник подкатов, я борюсь с коррупцией. Я Вас видела с группой ProSSpekt. Что вас связывает? Владимир Максимков:

Вы еще меня не видели в обществе с группой «Топлес». Лучший концерт года – «Любовь-судьба» Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. Александр Тиханович:

Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас находимся в концертном туре по России. Ядвига Поплавская:

Всем-всем привет из Рязани. Александр Тиханович:

Большое спасибо Министерству культуры Республики Беларусь и телеканалу 2Столичное телевидение» за высокую оценку нашего творчества. Вместе с телеканалом СТВ мы сняли прекрасный концерт, который принес много удовольствия и радости нашим телезрителям. Ядвига Поплавская:

Дорогие друзья, мы счастливы, что песни в нашем исполнении любимы не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Александр Тиханович:

И как здорово, что наши песни имеют не только прошлое и настоящее, но и будущее, потому что их исполняют молодые артисты. На сколько сошлись Ваши личные предпочтения тех людей, которых Вы отметили, и тех людей, которых Вы увидели на сцене в качестве победителей? Виктор Бабарикин, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь, член жюри:

Думаю процентов на 70. Довольны ли Вы проделанной работой? Соответствует ли увиденное Вашим ожиданиям? Татьяна Бондарчук, народная артистка Беларуси, член жюри:

Я в восторге. Мне очень понравилось. Очень стильно, современно. Можно продать. В пользу кого Ваш личный голос, если бы нужно было выбрать одного артиста? Кому бы Вы его отдали? Татьяна Бондарчук:

Ой, столько мужчин было. Вы что? Я сразу так не сориентируюсь. Лучшие гастрольный тур – электрификация всей страны J:Mors Владимир Пугач:

Дзякуй вялікі. Видимо, очень много стран и городов вы объездили, если в этом году взяли «Лучший гастрольный тур» Владимир Пугач:

Последний тур, который мы сделали, — 17 городов. Если теперь можно условно сказать, что страна покорена, какой-то рубеж преодолели, то, что дальше, как жить, что покорять? Владимир Пугач:

Расслабиться и отдыхать.

Лучшая постановка номера — Венера Ты будешь специально готовить какую-нибудь песню, клип к следующей премии? Венера:

Эта премия является стимулом для дальнейшего развития, для творчества. Это совпало с тем, что у меня готовится очень хороший новый материал. Поэтому я думаю, что следующую премию тоже за что-нибудь обязательно получу. Не жарко? Венера:

Жарко, конечно. Это антицелюлитный костюм. Видите, я уже вспотела и покрылась капельками. Пользуясь случаем, я еще и худею. Килограмма на два. Звездочка года (лучший юный исполнитель) — Лидия Заблоцкая Лидия Заблоцкая:

Статуэтка очень тяжелая. Но эта тяжесть приятная. Анастасия Змитрович-Клепацкая, бренд-менеджер радио UNISTAR:

Мы поздравляем Лидию Заблоцкую. Мы желаем ей новых побед, покорения новых вершин. Желаем ей звучать на нашей радиостанции, радиостанции UNISTAR. Олег Молчан, композитор, член жюри:

Я более 25 лет занимаюсь нашей эстрадной музыкой. И у меня была всегда мечта, чтобы у нас появилась такая премия. Я рад, что это сегодня случилось. Вы большие молодцы, СТВ! Лучший дуэт – Вадим Галыгин и Илья Митько (Леприконсы) Вадим Галыгин:

Всем добрый вечер! Я Вадим Галыгин. Рядом со мной мой верный друг Антон Палыч. Мы от всей души поздравляем всех с важным событием – с национальной премией. И заранее просим прощение за то, что не можем присутствовать на ней. Но благодаря технологиям 21 века мы все-таки надеемся, что вы нас видите и слышите. Поэтому, пользуясь случаем, хотим поблагодарить канал СТВ, Министерство культуры Республики Беларусь и всех тех, кто отдал за нас свой голос. Нам очень приятно. Честно говоря, мы не ожидали, в особенности не ожидал Антон Палыч и я тоже, что такую высокую награду люди решат вручить нам. Огромное спасибо. Мы постараемся и дальше делать что-то позитивное, дарить всем людям радость, дарить такие хорошие подарки, каким являлся наш первый творческий совместный альбом, который так и назывался «Подарок». Огромное спасибо. Всем позитива, хорошего настроения, удачи и счастья в новом году! Вадим Галыгин и Антон Палыч Галыгин специально для СТВ, для Беларуси и Министерства культуры Республики Беларусь. Всего доброго! Илья Митько:

Я очень рад. Спасибо. Работа, проделанная «Леприконсами», огромная. Поэтому вам, ребята, за этот диплом вялікі дзякуй. А Вадик вообще человек такой. Он СТВ смотрит, не вылезая. Неўгамонна льецца песня на прасторах Беларусі, пакуль ёсць на свеце «Лепрыконсы». Специальный гость — NO COMMENT BAND. Лучшая песня на белорусском языке — «Белая ластаўка» Алены Ланской Алена Ланская:

Я бы хотела поблагодарить авторов этой песни — Владимира Контрусевича и Ольгу Бондареву. Три награды за такой короткий срок: «Славянский базар», «заслуженная артистка» и еще национальная премия… Я сформулирую вопрос по-другому. Корона уже есть? Алена Ланская:

Нет. За последние дни ко мне подошли человек 10 и сказали: «Ты ж только не зазвездись». Но спешу всех разочаровать: Алена Ланская какая была, такая и осталась. Кому бы Вы отдали свой голос, если бы он был один? Василий Раинчик, народный артист Беларуси, член жюри:

Я бы отдал песне «Белая Ластаўка», которую пела Алена Ланская, замечательная певица, уже заслуженная артистка Беларуси и гран-при «Славянского базара». Какой самый яркий исполнитель был сегодня на сцене, на Ваш взгляд? Михаил Борозна, ректор белорусской государственной академии искусств, член жюри:

Для меня Ланская. Очень мощное целостное выступление. Единое в визуальном ряде. И, конечно, пение впечатляет.