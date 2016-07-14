На «Славянском базаре» в Витебске впервые поднят флаг фестиваля

Новости Беларуси. И начнем выпуск с главного культурного события в жизни нашей страны. До официального открытия «Славянского базара» в Витебске остается уже меньше часа.

Торжественная церемония состоится на сцене Летнего амфитеатра, на которую в этот вечер выйдут самые яркие звезды белорусской и зарубежной эстрады.

В праздничной атмосфере Витебск живет уже несколько дней. Фестивальные площадки развернулись по всему городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Для гостей этого грандиозного культурного форума подготовлены десятки концертов, шоу-программ и спектаклей. Для этого в северную столицу Беларуси съехалось рекордное число артистов — около 6-ти тысяч почти из полусотни стран,



Жарко в Витебске сегодня было с самого утра. И дело совсем не в погоде – с каждым часом градус фестиваля накалялся (да, собственно, продолжает делать это все больше) от настроения его участников. Таким вот ярким народным шествием начался серебряный юбилей «Славянки»

Более тысячи человек: артисты, уличные музыканты, журналисты – от площади Победы по улице Ленина и к Летнему амфитеатру – дорога на Олимп заняла около часа. Вполне достаточно, чтобы гости Северной столицы смогли насладиться масштабом и зрелищностью предстоящего. География фестиваля во флагах – их тоже сегодня пронесли по главным улицам города – это 45 стран-участниц. Столько же флагов на флагштоках. И вот барабанная дробь.

Впервые за всю историю форума (и, что важно, в Год культуры) к уже развевающимся флагам присоединился главный сего действа – флаг фестиваля.

А вот доверили такую ответственную миссию (историческую, заметьте) триумфатору конкурса молодых исполнителей эстрадной песни прошлого года Димашу Кудайбергену. Именно «Славянка» открыла юному таланту из Казахстана путь к мечте.

Димаш Кудайберген, победитель международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015»:

Для меня это большая честь, поскольку «Славянский базар», как вы знаете, выпустил таких именитых артистов, как Таисия Повалий, Анжелика Агурбаш.

«Город мастеров» – отдельная часть фестиваля, со своей атмосферой. Ярмарка ремесел в режиме нон-стоп работает вот уже третий день кряду. Сюда то и дело доставляют все новые товары «хенд-мейд», у прилавков все больше очереди.

Гости фестиваля:

Из Санкт-Петербурга приехали специально на праздник. Посмотреть, что представлено в этой области. Очень интересно, любопытно

Что-то интересное. Необычное, когда можно повеселиться, расслабиться

Концертные площадки развернулись по всему городу. Но вернемся к главной – на ней уже отгремели 2 сольника: Сергея Лазарева и Кристины Орбакайте. А глубокой ночью здесь завершился бенефис Максима Галкина с участием супруги – примадонны Аллы Пугачевой. И что интересно, познакомились они именно в Витебске на «Славянском базаре» 15 лет назад.

Тем временем, в Витебск все еще продолжают съезжаться артисты. Впереди три дня официального «Базара». И еще столько же продлится юбилейная концертная программа.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

«Славянский Базар» - это место всегда, где встречаешься, делишься впечатлениями