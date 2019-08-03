«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Новости Беларуси. Зрелищные танцы, яркая мода востока и кулинарная экзотика – в Минске проходит день культуры Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Танцы с ножами, K-pop и кимчи: в Минске начался День корейской культуры Верхний город стал площадкой для масштабного шоу. Впервые на празднике прозвучала современная корейская музыка K-pop наряду с традиционными композициями на народных инструментах.

Гостей развлекали на многочисленных интерактивных площадках. Также здесь можно было попробовать блюда корейской национальной кухни. Корреспондент Екатерина Чичерова провела весь день в атмосфере праздника и готова поделиться впечатлениями.

Танцы с веерами, лотосами, барабанами и виртуозное владение ножами – от происходящего на главной сцене праздника захватывает дух. Продолжили программу вокалисты. На фестивале прозвучала современная корейская музыка K-pop. Этот жанр популярен у белорусской молодежи. 20 команд представили самые знаменитые танцевальные хиты.

Наряду с современными композициями можно было насладиться и традиционными корейскими мелодиями. Среди новинок 2019 года – представление с самобытными инструментами самульнори.

Пак Мунхьюн, участник коллектива DoodulSori:

Само по себе слово самульнори означает «игра на четырех инструментах». Здесь таится особый смысл: вместе они олицетворяют явления природы, гармонию. Барабан пук символизирует тучи, большой и малый гонг – это молния и ветер. В конце все заканчивается дождем, за звучание которого отвечает инструмент чангу.

Сцена фестиваля объединила культуры двух стран. «Обожаю K-pop»: 3 августа в Верхнем городе можно познакомиться с культурой Южной Кореи Вместе с корейскими творческими коллективами выступили и белорусские народные ансамбли.

Тхэ Чжун Ель, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в Беларуси:

Культура играет важную роль в формировании понимания между странами. У Беларуси и Кореи очень теплые отношения. Мы рады ежегодно устраивать такие праздники и надеемся, что зрители проникнутся очарованием нашей страны.

Не обошли стороной и восточную моду. Зрителей познакомили с национальными костюмами ханбок.

Уже после выступления гости могли лично примерить наряд.

Екатерина Чичерова, корреспондент:

Раньше ханбок был неотъемлемой частью образа любого корейца, теперь же его надевают только по праздникам. Традиционный наряд состоит из пышной юбки чима и верха чогори. Мужской вариант также состоит из чогори, только подлиннее, и дополнен брюками. Есть и детские модели. Кстати, малыши в Корее начинают носить традиционный наряд уже с года.

Вокруг сцены расположились множество интерактивных площадок. Любители активного отдыха пробовали свои силы в игре тухо: с определенного расстояния нужно было закинуть тонкие палочки в деревянные бочки.

Для многих это оказалось настоящим испытанием.

Тяжело очень. Не каждый сможет попасть.

Работала и творческая мастерская. Можно было самостоятельно сделать корейскую маску Таль, которая издревле использовали в театральных постановках. Считалось, что такая маска даже обладают магическими силами и защищает от злых духов.

Алина Литвинчук, волонтер:

Вообще всего их было 12 штук, но с древности три затерялось, и осталось всего лишь девять.

На фуд-зоне предлагали гастрономические изыски корейской кухни. Восточная экзотика на любой вкус.

Лариса Ким, предпринимательница:

Кимчи, вкусненько очень. Затем спагетти бататные, чапчхэ называется. Хе – это по-корейски значит «салат». Хе из рыбы, хе их филе куриного, хе из ушей.

Как по-корейски написать ту или иную фразу, можно было узнать у волонтеров в зоне каллиграфии.