«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске
Новости Беларуси. Зрелищные танцы, яркая мода востока и кулинарная экзотика – в Минске проходит день культуры Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Танцы с ножами, K-pop и кимчи: в Минске начался День корейской культуры
Верхний город стал площадкой для масштабного шоу. Впервые на празднике прозвучала современная корейская музыка K-pop наряду с традиционными композициями на народных инструментах.
Гостей развлекали на многочисленных интерактивных площадках. Также здесь можно было попробовать блюда корейской национальной кухни.
Корреспондент Екатерина Чичерова провела весь день в атмосфере праздника и готова поделиться впечатлениями.
Танцы с веерами, лотосами, барабанами и виртуозное владение ножами – от происходящего на главной сцене праздника захватывает дух. Продолжили программу вокалисты. На фестивале прозвучала современная корейская музыка K-pop. Этот жанр популярен у белорусской молодежи. 20 команд представили самые знаменитые танцевальные хиты.
Наряду с современными композициями можно было насладиться и традиционными корейскими мелодиями. Среди новинок 2019 года – представление с самобытными инструментами самульнори.
Пак Мунхьюн, участник коллектива DoodulSori:
Само по себе слово самульнори означает «игра на четырех инструментах». Здесь таится особый смысл: вместе они олицетворяют явления природы, гармонию. Барабан пук символизирует тучи, большой и малый гонг – это молния и ветер. В конце все заканчивается дождем, за звучание которого отвечает инструмент чангу.
Сцена фестиваля объединила культуры двух стран.
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Вместе с корейскими творческими коллективами выступили и белорусские народные ансамбли.
Тхэ Чжун Ель, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в Беларуси:
Культура играет важную роль в формировании понимания между странами. У Беларуси и Кореи очень теплые отношения. Мы рады ежегодно устраивать такие праздники и надеемся, что зрители проникнутся очарованием нашей страны.
Не обошли стороной и восточную моду. Зрителей познакомили с национальными костюмами ханбок.
Уже после выступления гости могли лично примерить наряд.
Екатерина Чичерова, корреспондент:
Раньше ханбок был неотъемлемой частью образа любого корейца, теперь же его надевают только по праздникам. Традиционный наряд состоит из пышной юбки чима и верха чогори. Мужской вариант также состоит из чогори, только подлиннее, и дополнен брюками. Есть и детские модели. Кстати, малыши в Корее начинают носить традиционный наряд уже с года.
Вокруг сцены расположились множество интерактивных площадок. Любители активного отдыха пробовали свои силы в игре тухо: с определенного расстояния нужно было закинуть тонкие палочки в деревянные бочки.
Для многих это оказалось настоящим испытанием.
Тяжело очень. Не каждый сможет попасть.
Работала и творческая мастерская. Можно было самостоятельно сделать корейскую маску Таль, которая издревле использовали в театральных постановках. Считалось, что такая маска даже обладают магическими силами и защищает от злых духов.
Алина Литвинчук, волонтер:
Вообще всего их было 12 штук, но с древности три затерялось, и осталось всего лишь девять.
На фуд-зоне предлагали гастрономические изыски корейской кухни. Восточная экзотика на любой вкус.
Лариса Ким, предпринимательница:
Кимчи, вкусненько очень. Затем спагетти бататные, чапчхэ называется. Хе – это по-корейски значит «салат». Хе из рыбы, хе их филе куриного, хе из ушей.
Как по-корейски написать ту или иную фразу, можно было узнать у волонтеров в зоне каллиграфии.
– В основном просят написать просто свое имя. Мы подписываем также еще название нашего фестиваля. Также многие просят пожелать им здоровья и счастья.
– А вы можете написать «СТВ – лучший»?