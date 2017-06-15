Мы представляем историю и культуру нашей страны: авторы о проекте «Спадчына Беларусі»

Новости Беларуси. Музей на заборе. Юбилейный арт-проект «Спадчына Беларусі» презентовали в столице. В пятый раз талантливые художники для показа своих работ используют ограждение парка Челюскинцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2017 году выставка посвящена 950-летию Минска.

40 фоторепродукций по задумке авторов помогут совершить экскурс в историю родного города, познакомят с его усадьбами и храмами.