Мы представляем историю и культуру нашей страны: авторы о проекте «Спадчына Беларусі»
Новости Беларуси. Музей на заборе. Юбилейный арт-проект «Спадчына Беларусі» презентовали в столице. В пятый раз талантливые художники для показа своих работ используют ограждение парка Челюскинцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2017 году выставка посвящена 950-летию Минска.
40 фоторепродукций по задумке авторов помогут совершить экскурс в историю родного города, познакомят с его усадьбами и храмами.
Олег Лукашевич, фотограф, автор проекта «Спадчына Беларусі»:
Она позволяет еще больше знакомиться с историческим и культурным наследием Беларуси не только жителям нашей страны, но и гостям.
Потому что это – лучшая площадка, лучше, чем музей.
Александр Алексеев, фотограф, автор проекта «Спадчына Беларусі»:
Мы представляем историю и культуру нашей страны. Этот проект включает в себя три составляющие: мы издаем наш альбом «Спадчына Беларусі», проводим фотовыставки (включая международные) и создаем документальные фильмы.
Ольга Смоляк, организатор выставки:
Хотелось бы открыть Беларусь, например, для всех белорусов, для наших гостей.
Это такой подарок минчанам и гостям столицы.
Посетить музей под открытым небом можно в любое время и в любую погоду. Фотоработы будут украшать забор парка Челюскинцев целый год.