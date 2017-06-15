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Дерево, пластик, металл: уникальный арт-парк откроют в Минске 15 июня

15 июня 2017 06:25
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Новости Беларуси. Локатор из лозы, расколотая монета времен Всеслава Чародея и гигантские очки. Уникальный арт-парк откроют 15 июня в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дерево, пластик, металл: уникальный арт-парк откроют в Минске 15 июня-1

На острове Комсомольцев представят масштабную экспозицию из 11 пространственных объектов современного искусства. Это работы белорусских и зарубежных художников и скульпторов.

Дерево, пластик, металл: уникальный арт-парк откроют в Минске 15 июня-4

Внушительные инсталляции созданы из разных материалов – дерева, пластика или металла. Высота некоторых из них более 5 метров, а общий вес – несколько десятков тонн.

Дерево, пластик, металл: уникальный арт-парк откроют в Минске 15 июня-7

Проект посвящен 950-летию белорусской столицы.

# Культура # Парки Минска

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