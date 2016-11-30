Музыкальное шоу «Две звезды» вновь в эфире СТВ: чем будут удивлять участники

Новости Беларуси. Музыкальное шоу «Две звезды на СТВ» возвращается на экраны. Именитые вокалисты и люди далекие от сцены в течение декабря будут удивлять зрителей творческими номерами. Живой звук, неожиданные пары и оригинальный репертуар.

И на сцене, и за кулисами ни на одну секунду не расслабляются участники шоу. И чувствуется, что в этих дуэтах действительно две звезды.

Он парень простой и, безусловно, талантливый. Она профессиональная певица. Вместе Кирилл Артеменко и Ольга Плотникова – дуэт с большой буквы. Так шутят ребята о себе.

Кирилл Артеменко, участник проекта «Две звезды на СТВ»:

Если бы мы не были такие родственные души, то у нас бы, конечно, все плохо получалось. А так у нас все хорошо.

А этот номер исполняет дуэт семейный. Иван Стрельцов – актер, и раньше ему вокальными данными блистать не приходилось. Но настояла мама Ирина Афанасьева. Переговоры длились не одну неделю. В итоге сын решил попробовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Стрельцов, участник проекта «Две звезды на СТВ»:

Я актер драматического театра. И мама меня две недели упрашивала, чтобы все-таки вышел в этом проекте. Для меня это новый опыт.

В паре оперный певец и старший лейтенант юстиций. У Татьяны, признается Эдуард, есть чему поучиться. И это не только сцена. У девушки в форме пограничника огромная душа и тонкие нити творчества, благодаря которым им удается наладить этот очень сложный механизм звучания, который мы привыкли песней называть.

Эдуард Мартынюк, участник проекта «Две звезды на СТВ»:

Несмотря на то, что на сцене первый раз, вроде бы, волнуется, старается выполнять все по максимуму. А как я могу не отвечать такой замечательной и красивой партнерше.

Татьяна Новик, участница проекта «Две звезды на СТВ»:

Это просто хороший учитель.

Сегодня участники исполнили песни из кинофильмов и золотые шлягеры. Номера сложные в постановке и требуют кропотливой работы. И в этом компоненте дуэтам можно позавидовать. По-доброму, конечно. Старается каждый, ведь как здесь можно партнера подвести.

Денис Шевцов, хореограф проекта «Две звезды на СТВ»:

Для этого и создан проект, чтобы звезду с любителем соединить вместе. Я думаю, что все номера достойные.

Жаркие баталии первого сезона проекта вспоминает и наша коллега Ирина Мартьянова. Сегодня она в жюри «Двух звезд». Переживает, кажется, не меньше за тех, кто на сцене сегодня. Помнит, какое это дело – непростое ноты высокие брать.

Ирина Мартьянова, ведущая СТВ:

Артист, собственно, на то и артист, чтобы, выйдя на сцену, отвечать за свое выступление. Через это проходила и я вместе со своими коллегами. Поэтому я надеюсь, что вторая часть проекта получится не менее достойной.

Шоу зажигательное и сюрпризов будет много, – обещают организаторы. А зрители звездное шоу увидят в эфире телеканала СТВ уже в декабря.