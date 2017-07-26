«Музыка добавляет романтизма и помогает восприятию картины»: выставочный проект «Айвазовский и маринисты» в Минске

Новости Беларуси. Необычное прочтение, а точнее, прослушивание картин любителям искусства впервые предложил Национальный художественный музей. В рамках выставочного проекта «Айвазовский и маринисты» одной из работ известного пейзажиста можно насладиться, слушая музыку вовсе не в наушниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Композиции подобраны с соответствующим настроением, чтобы ценители смогли проникнуться тяжелым положением изображенного человека. Оценить эксперимент музея можно до конца лета. А заодно прочувствовать, как две волны – музыки и живописи – встретились в бескрайнем море великого искусства.

Посетители выставки: