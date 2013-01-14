Новости Беларуси. Музей истории своего села создали жители агрогородка Ходцы в Витебской области. Экспонаты для своего музея местные жители собирали толокой. Предметы старины у многих пылились без дела. Кто в закромах бабушкину прялку нашел, кто детские ясли.

Ольга Войлокова:

Те вещи, которые уже хранились на чердаках, которые были уже в ненужном виде, здесь мы немножко отреставрировали, почистили, отмыли.

Раритеты заполнили пустовавшее крыло сельсовета. Эта комната воссоздает обстановку деревенской хаты середины прошлого века. Дубовый шкаф, диван, трюмо – все это раньше принадлежало местной мастерице. Ее дети передали музею также ткацкий станок и работы матери. Шикарный шерстяной ковер соткан в домашних условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зинаида Александровна сама помогала оформлять выставку. Часть экспонатов принесла из дома. Говорит, жаль, когда красота пропадает.

Зинаида Яскевич:

Зачем будет вся эта красота лежать дома. И мы ходим, того спросим, того, свое принесем. Интересно же. И сейчас приходят дети, и внуков приводила, им так нравится. Это ж так красиво.

Маслобойки, керогазы, ступы, самовары, кадушки, прялки. Утварью, что сейчас увидишь лишь в музее, наши бабушки и прабабушки пользовались ежедневно.

Такая бытовая техника современной хозяйке и не снилась. Здесь целый модельный ряд старинных утюгов. Чтобы такой утюг нагреть, раньше нужно было насыпать внутрь угли. А это и вовсе необычный экспонат – так называемый фонарь «летучая мышь». Вероятно он использовался на железной дороге.

Познакомиться с историей родного села здесь могут все желающие, причем абсолютно бесплатно. Музей планируют расширять. Собирают и творения современных народных умельцев – их историческая ценность вырастет с годами.