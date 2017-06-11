Могилев глазами иностранцев на холстах и в камне: скульпторы и художники из разных стран создают образ города

Новости Беларуси. Могилев глазами иностранцев. Международный арт-проект специально приурочен к 750-летнему юбилею города. И все произведения гости оставят могилевчанам в подарок. Вугар Али, художник (Азербайджан):

мне кажется в этой скульптуре есть какая-то мистика и она связана со вселенной. Могилевский «Звездочет» больше всего впечатлил Вугара Али. Художник из Азербайджана долго не думал. Изучил скульптуру со всех сторон и перенес увиденное на холст. Получилось два квадратных полотна, космический синтез реализма и абстракции.

Вугар Али, художник (Азербайджан):

когда художник и перед ним холст, уже начинается решение композиционное. Не так, как в жизни, а так, как в воображении художника. Художники из Украины, Македонии, Индии, Китая и других стран впервые в Могилеве. Перед тем, как приступить к работе, им показали город: архитектуру, пейзажи. У каждого своя манера, но общий источник вдохновения.

Бурхан Ахмети, художник (Македония):

Много в Могилеве есть интересных мест, особенно для художников. Есть пейзажи, архитектура, которые вдохновляют, помогают писать и творить.

Инна Пантелемонова, художник (Украина):

Настолько какой-то светлый и чистый город. Немножечко люди другие, чем где-либо. Это притягивает и привлекает, здесь хочется работать. И если картины любят тишину, то при создании каменных скульптур без шума и пыли не обойтись. Пока это только большие валуны, но они уже начинают приобретать очертания. Недели через три эти гранитные глыбы превратятся в целую скульптурную композицию под названием «Сила воды». Автор – скульптор из Тбилиси Джон Гогаберишвили.

Джон Гогаберишвили, скульптор (Грузия):

Увидят силу воды. Это самое главное. Где вода, там есть жизнь и все. Это будет линии воды, которые пластично переходят от одного камня на другой. И продолжают жизнь. В мастерской под открытым небом работают 10 мастеров из пяти стран. Кто-то высечет из камня водную ратушу, кто-то – большую рыбу с городскими зданиями вместо плавников. Такой вот образ Могилева в аллегории и гротеске.