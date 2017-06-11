Прямой эфир

Могилев глазами иностранцев на холстах и в камне: скульпторы и художники из разных стран создают образ города

11 июня 2017 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Могилев глазами иностранцев. Международный арт-проект специально приурочен к 750-летнему юбилею города. И все произведения гости оставят могилевчанам в подарок.

Вугар Али, художник (Азербайджан):
мне кажется в этой скульптуре есть какая-то мистика и она связана со вселенной.

Могилевский «Звездочет» больше всего впечатлил Вугара Али. Художник из Азербайджана долго не думал. Изучил скульптуру со всех сторон и перенес увиденное на холст. Получилось два квадратных полотна, космический синтез реализма и абстракции.

Могилев глазами иностранцев на холстах и в камне: скульпторы и художники из разных стран создают образ города-1

Вугар Али, художник (Азербайджан):
когда художник и перед ним холст, уже начинается решение композиционное. Не так, как в жизни, а так, как в воображении художника.

Художники из Украины, Македонии, Индии, Китая и других стран впервые в Могилеве. Перед тем, как приступить к работе, им показали город: архитектуру, пейзажи. У каждого своя манера, но общий источник вдохновения.

Могилев глазами иностранцев на холстах и в камне: скульпторы и художники из разных стран создают образ города-4

Бурхан Ахмети, художник (Македония):
Много в Могилеве есть интересных мест, особенно для художников. Есть пейзажи, архитектура, которые вдохновляют, помогают писать и творить.

Могилев глазами иностранцев на холстах и в камне: скульпторы и художники из разных стран создают образ города-7

Инна Пантелемонова, художник (Украина):
Настолько какой-то светлый и чистый город. Немножечко люди другие, чем где-либо. Это притягивает и привлекает, здесь хочется работать.

И если картины любят тишину, то при создании каменных скульптур без шума и пыли не обойтись. Пока это только большие валуны, но они уже начинают приобретать очертания.

Недели через три эти гранитные глыбы превратятся в целую скульптурную композицию под названием «Сила воды». Автор – скульптор из Тбилиси Джон Гогаберишвили.

Могилев глазами иностранцев на холстах и в камне: скульпторы и художники из разных стран создают образ города-10

Джон Гогаберишвили, скульптор (Грузия):
Увидят силу воды. Это самое главное. Где вода, там есть жизнь и все. Это будет линии воды, которые пластично переходят от одного камня на другой. И продолжают жизнь.

В мастерской под открытым небом работают 10 мастеров из пяти стран. Кто-то высечет из камня водную ратушу, кто-то – большую рыбу с городскими зданиями вместо плавников. Такой вот образ Могилева в аллегории и гротеске.

Могилев глазами иностранцев на холстах и в камне: скульпторы и художники из разных стран создают образ города-13

Владимир Пантелеев, скульптор (Беларусь):
Я взял два больших камня. Будет еще третий. Такая будет сложная составная штука.

Эти произведения – подарок Могилеву на 750-летний юбилей. Картины выставят в музее, а скульптуры установят в одном из парков. Так что каждый могилевчанин сможет посмотреть на свой город глазами иностранцев.

# Культура # Сергей Вишневский # Государственная политика в области культуры # Юрий Прокопенко

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь XVI века: в Национальной библиотеке представили факсимильные карты Джованни Вавассори
09 июня 2017 13:40

Беларусь XVI века: в Национальной библиотеке представили факсимильные карты Джованни Вавассори

«Увиденное превзошло все ожидания»: благодаря чему Витебск вошел в топ-10 древних городов СНГ по популярности у туристов
09 июня 2017 10:42

«Увиденное превзошло все ожидания»: благодаря чему Витебск вошел в топ-10 древних городов СНГ по популярности у туристов

«Джазовые вечера у Ратуши» начнутся 10 июня
09 июня 2017 08:20

«Джазовые вечера у Ратуши» начнутся 10 июня