«Мисс Беларусь-2016» стала минчанка Полина Бородачева

Новости Беларуси. В Минске назвали обладательницу титула «Мисс Беларусь-2016». Лучшей из лучших стала жительница столицы Полина Бородачева. Именно она теперь будет представлять нашу страну на международном конкурсе «Мисс мира». Таким образом Полине предстоит определять имидж республики далеко за ее пределами.

Полина Бородачева, «Мисс Беларусь-2016»:

Это что-то совершенно невероятное. Потому что я даже во сне, наверное, никогда предвидеть не могла, что я выиграю. Это настолько все было мечтой с детства, как у многих девочек, присутствующих здесь. Это была мечта, и когда она осуществляется, это нечто невероятное. Я очень рада. Все выигранные деньги я пожертвую на благотворительность.

Финал национального конкурса красоты, который состоялся уже в 10-й раз, прошел накануне в столичном Дворце спорта. Перед началом красочного действа к зрителями и, конечно же, участницам обратился глава государства. Александр Лукашенко отметил, что в белорусской культуре образ женщины с древних времен окружен ореолом особого уважения и восхищения. Женщины были не только музами, но и сами вершили историю. Президент привел пример Евфросинии Полоцкой, Анастасии и Софии Слуцких, Элоизы Пашкевич.

В 2016 году за титул королевы красоты сражались 26 девушек. Вся программа была подготовлена с учетом белорусской истории и культуры: участницы демонстрировали национальные наряды разных веков и платья из натурального льна, а сопровождали барышень настоящие русские борзые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.