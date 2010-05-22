Минский театр танца «Каракули»

Стиль «Каракули» - это хореографические зарисовки из ярко выраженной сюжетной линии, где танец переплетается с импровизацией и креативными движениями.

Театр танца «Каракули» был создан в конце 2008 года Ольгой Лобовкиной. Артистами труппы стали студенты минских вузов. Первым выходом в свет для театра стала поездка в Витебск на международный фестиваль современной хореографии в ноябре прошлого года. Дебют можно назвать вполне успешным. Спектакль «Свадебка» был удостоен премии в номинации артистизм, а спектакль «История красного шарфика» был выбран для участия в гостевой программе на открытии фестиваля.



В марте этого года театр танца «Каракули» принял участие в российском фестивале «Золотая маска» в Москве. А в мае театр показал премьеру двух одноактных балетов – это было первое выступление в Минске.



Руководитель театра, Ольга Лобовкина, закончила Гродненский колледж искусств, имеет богатый сценический опыт, на протяжении трех лет танцевала в группе современной хореографии «ТАД», является неоднократным лауреатом международного фестиваля в Витебске, где показывала свои сольные постановки.



Ольга Лобовкина принимала участие в постановке мюзикла «Пророк» в Санкт-Петербурге в качестве балетмейстера и помощника режиссера. Как артист балета она постоянно участвует в постановках мюзикла «Метро» в Варшаве.