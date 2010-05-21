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Памятник-часовня героям Отечественной войны 1812 г. восстановлен и открыт сегодня в Полоцке

21 мая 2010 19:42
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Сам Полоцк на один день превратился в поле сражений русско-французских войск — здесь воссоздали события того времени.

Помимо экскурса в историю, полочане стали свидетелями и современного воинского искусства.

От старинного памятника сохранился только фундамент, освященный предками. Летом археологи нашли еще и гранитную плиту с памятной записью. Для изготовления точной копии оригинального монумента разработали специальную технологию.

23-метровую стелу венчает православный крест и восемь колонн с двуглавыми орлами. Завесил бронзовый гигант благодаря специальному каркасу в два раза меньше, чем раньше — 110 тонн.

Александр Дранец, скульптор:
На этом объекте мы использовали несущий металлический каркас, на который уже были смонтированы наши изделия. Внешних отличий нет, потому что перед нами стояла задача добиться исторической правды.

Проект обошелся в полтора миллиона долларов. Зато теперь и для белорусов, и для россиян символ общей победы в войне 1812 бесценен.

Над восстановлением памятника уже давно подумывали в Малоярославце. Но белорусы раньше воплотили идею в жизнь. Теперь полоцким литейщикам предстоит создать дубликат этого памятника для россиян.

Александр Гейзер, мэр г. Малоярославца, Россия:
Планируем к 2012 году к 200-летию войны 1812 года открыть вот такой замечательный памятник.

Величественный колосс стал подарком к 1148-летию Полоцка. 29 мая самый древний белорусский город отметит очередной день рождения.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания СТВ, Полоцк, Витебская область.

# Культура

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