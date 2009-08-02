Макс Лоренс по итогам трех конкурсных дней «Новой волны-2009» на десятом месте

По данным, размещенным на официальном сайте конкурса, певец за три дня набрал 327 баллов.

Сначала мировой хит - песню Стива Уандера «Superstition» в исполнении Макса жюри оценило в 106 баллов, а песню «Ланфрен-ланфра» из фильма «Гардемарины, вперед!» - в 109 баллов. У артиста был достаточно высокий результат, что дало возможность Максу по итогам двух конкурсных дней занять седьмую строку.

1 августа артисты пели песню из собственного репертуара. Макс Лоренс выступал под занавес - 15-м из 16 конкурсантов - и презентовал жюри красивую лирическую балладу «Рядом с тобою». Ее оценили в 112 баллов. В результате представитель Беларуси, набрав 327 баллов, сместился с 7-й на 10-ю позицию, передает БЕЛТА.