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Раскрыт еще один секрет Джоконды

27 сентября 2006 16:00
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Мона Лиза кисти Леонардо да Винчи изображена на знаменитой картине после рождения ребенка. Такое мнение высказали эксперты после тщательного исследования картины, проведенного с использованием канадской технологии сканирования трехмерного изображения. Причина - едва заметное прозрачное покрывало. Эту деталь картины ранее не удавалось различить, поскольку фон казался слишком темным. По мнению ученых, портрет был приурочен к рождению второго сына Моны Лизы, и, таким образом, можно более точно установить дату создания шедевра - около 1503 года.
# Культура

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