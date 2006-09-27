Раскрыт еще один секрет Джоконды

Мона Лиза кисти Леонардо да Винчи изображена на знаменитой картине после рождения ребенка. Такое мнение высказали эксперты после тщательного исследования картины, проведенного с использованием канадской технологии сканирования трехмерного изображения. Причина - едва заметное прозрачное покрывало. Эту деталь картины ранее не удавалось различить, поскольку фон казался слишком темным. По мнению ученых, портрет был приурочен к рождению второго сына Моны Лизы, и, таким образом, можно более точно установить дату создания шедевра - около 1503 года.