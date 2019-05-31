Леонид Якубович о самолёте По-2: «Я здоровый мужик – я устал». Как в Беларуси снимают фильм о «ночных ведьмах»

Новости Беларуси. Легендарные «ночные ведьмы» снова в белорусском небе. Для съемок документального фильма форму военных лётчиц примерили на себя минские гимназистки, а в воздух взмыл самолет По-2, за штурвалом которого известный телеведущий и авиатор со стажем Леонид Якубович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

85 лет назад минские пионеры подарили учебный самолет Минскому аэроклубу ДОСААФ. Во время войны он был боевым. Машина, которой сегодня сложно управлять даже опытным пилотам, тогда подчинялась хрупким девушкам из авиаполка «ночные ведьмы».

Внешне «игрушечный» самолёт с фанерными крыльями и скоростью не больше 100 километров в час нагонял ужас на немецкие Мессершмидты. Под легкие крылья подвешивали бомбы, а после эвакуировали раненых.

«Ночные ведьмы» внесли весомый вклад в освобождение Беларуси. Один из военных эпизодов и лег в основу документального фильма. Съёмки проходили в Могилёвской области, на «Линии Сталина» и аэродроме «Липки».





Леонид Якубович, телеведущий:

Вы поймите, это ж смешно подумать: ни раций, ничего, зимой, открытая кабина. Первое время даже масок не было. Обмороженные все прилетали обратно. По 8-10-15 боевых вылетов за ночь, сумасшедший дом. Я не представляю себе. Я летал там 2-3 часа в воздухе, у меня уже уставали руки.

А если представить себе, что делали механики: перчатки не оденешь – зима, 24-25-30 градусов. На морозе надо двигатель разбирать-собирать, чинить. Обмороженные руки. Представить себе не могу, как это происходило. Я действительно не понимаю. Я здоровый мужик – я устал.