Купаловский и ТЮЗ станут участниками ярмарки "PRO-Театр" в Москве

Белорусские театры примут участие в программе 4-й театральной ярмарки «PRO-Театр», которая пройдет с 3 по 5 апреля в Москве.

Она проводится в рамках 15-го юбилейного фестиваля «Золотая Маска» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ и Министерства культуры России, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь фонда Александр Калугин.

В нынешний раз в «PRO-Театре» принимают участие более 90 коллективов из 36 городов России, а также 24 театра из Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и ряд зарубежных организаций. Беларусь на ярмарке представят Национальный академический театр имени Янки Купалы, Белорусский республиканский театр юного зрителя и Международный фестиваль студенческих театров «Тэатральны куфар».

«PRO-Театр» - это масштабный, стремительно развивающийся проект, играющий важную роль в развитии связей между театральными коллективами ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно к участию в ярмарке приглашаются театры, театральные фестивали, а также коммерческие компании-поставщики оборудования и услуг для театров и театральные СМИ. Ежегодно «PRO-Театр» посещает огромное количество театральных деятелей, российских и зарубежных продюсеров.