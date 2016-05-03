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Флеш-моб под мелодии военных лет и песни, вдохновлявшие в бою: концерт в Молодежном театре эстрады

03 мая 2016 17:06
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Новости Беларуси. Почувствовать дух партизанского лагеря и присоединиться к танцевальному флеш-мобу под мелодии военных лет. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, вышел за рамки сцены Молодежного театра эстрады.

Еще на входе для гостей подготовили масштабную интерактивную выставку. Реконструкция событий военного времени позволила зрителям перенестись в прошлое и на время почувствовать себя участниками боевых действий, воспользоваться полевой почтой и отправить письмо ветерану. А также расшифровать послание радиста и увидеть выставку ретро-автомобилей.

А уже на сцене Молодежного театра эстрады распустились «Цветы Великой Победы». Этот концерт – один из подарков для ветеранов и жителей столицы накануне 9 Мая. Звучали песни, которые вдохновляли в бою, и музыкальные зарисовки военного времени. Известные и любимые композиции исполнили популярные белорусские артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инесса Корупотенкова, председатель первичной ветеранской организации Минска:
Я помню эпизоды как немецкие самолеты летели, бомбили, как мы в окопах прятались. Погиб братик. Вот это мне помнится.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Просто хочется низко поклониться и сказать огромное спасибо ветеранам, пожелать огромного здоровья.

Антон Ясеновский, студент Белорусского национального технического университета:
Нельзя забывать о том, что наши предки сделали, потому что очень большой ценой досталась эта победа. Я надеюсь, что этот праздник сохранится и со временем.

# Культура # День Победы # Виктория Алешко

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