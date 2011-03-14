Клипы: Сергей Лазарев «Найди меня», Patricia Kaas «ll me dit que je suis belle», Cascada «What do you want from me»

Андрей Гнёт, режиссер, клипмейкер: Белорусские клипы представляют собой жалкое зрелище

«Белорусские клипы действительно представляют собой жалкое зрелище». «Есть такая-то сумма. Как бы мне снять на нее что-нибудь?» «К сожалению, понятие «клипмейкерство» в Беларуси отсутствует». И это говорят режиссеры, клипмейкеры — люди, которые занимаются съемками видеоклипов в Беларуси. Как же так: индустрии нет, а клипы производятся, режиссеры есть, а качество — под вопросом!?