Клипы: Сергей Лазарев «Найди меня», Patricia Kaas «ll me dit que je suis belle», Cascada «What do you want from me»

Еще раз на знаменитый самбодром вышли школы самбы, занявшие первые шесть мест. Лучшей в Высшей лиге — в 12-й раз — стала школа «Бейжа Флор», что в переводе с португальского означает «колибри».
Фарфор выставлен в Национальном художественном музее.
«Белорусские клипы действительно представляют собой жалкое зрелище». «Есть такая-то сумма. Как бы мне снять на нее что-нибудь?» «К сожалению, понятие «клипмейкерство» в Беларуси отсутствует». И это говорят режиссеры, клипмейкеры — люди, которые занимаются съемками видеоклипов в Беларуси. Как же так: индустрии нет, а клипы производятся, режиссеры есть, а качество — под вопросом!?
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