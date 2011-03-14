Прямой эфир

Клипы: Сергей Лазарев «Найди меня», Patricia Kaas «ll me dit que je suis belle», Cascada «What do you want from me»

14 марта 2011 11:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Гость студии — директор туристической фирмы Полина Хадкевич. Говорит и показывает Минск. Радио ONline за 13 марта.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
14 марта 2011 10:46

Карнавал в Рио-де-Жанейро завершился грандиозным парадом победителей

14 марта 2011 08:35

Эксклюзивная коллекция старинного венгерского фарфора Херенд выставлена в Минске

13 марта 2011 15:28

Андрей Гнёт, режиссер, клипмейкер: Белорусские клипы представляют собой жалкое зрелище