Какие музыкальные инструменты самые популярные у учащихся в Минске?

Какие музыкальные инструменты пользуются наибольшей популярностью в музыкальных школах в Минске?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома.

Виталина Рудикова:

Сегодня в музыкальных школах обучают на различных музыкальных инструментах — фортепиано, струнно-смычковых, народных, духовых, ударных инструментах. Как и прежде, наибольшей популярностью пользуются фортепиано и гитара — на них самый большой конкурс. В последнее время спросом пользуются духовые инструменты — флейта, саксофон, народные инструменты — цимбалы, баян, аккордеон, а также такой смычковый инструмент, как скрипка.

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