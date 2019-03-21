Как сделать домашний хлеб на кислом молоке

Любаншчына для Ірыны Жудрык заўсёды будзе пахнуць хлебам і малаком. На яе малой радзіме куліткі пяклі спакон веку, а за румянымі скарыначкамі займалі чаргу.
Любаншчына для Ірыны Жудрык заўсёды будзе пахнуць хлебам і малаком. На яе малой радзіме куліткі пяклі спакон веку, а за румянымі скарыначкамі займалі чаргу.
Фірмовы рэцэпт пераняла ад матулi. Для закваскі на 6 боханаў бярэ 3 літры кіслага малака, 1,5 кг жытняй мукі і трохі дрожджаў. Пакідае на 18 гадзін, а затым замешвае яшчэ 3 кг пшанічнай мукі і соліць да спадобы. Як цеста паднімецца, адпраўляе ў печ на 1,5 гадзіны.
Як пякуць хлеб на Любаншчыне па старадаўнім рэцэптам? Даведаецеся, паглядзеўшы відэаматэрыял.