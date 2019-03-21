Прямой эфир

Как сделать домашний хлеб на кислом молоке

21 марта 2019 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Любаншчына для Ірыны Жудрык заўсёды будзе пахнуць хлебам і малаком. На яе малой радзіме куліткі пяклі спакон веку, а за румянымі скарыначкамі займалі чаргу.

Как сделать домашний хлеб на кислом молоке-1

Фірмовы рэцэпт пераняла ад матулi. Для закваскі на 6 боханаў бярэ 3 літры кіслага малака, 1,5 кг жытняй мукі і трохі дрожджаў. Пакідае на 18 гадзін, а затым замешвае яшчэ 3 кг пшанічнай мукі і соліць да спадобы. Як цеста паднімецца, адпраўляе ў печ на 1,5 гадзіны.

Как сделать домашний хлеб на кислом молоке-4

Як пякуць хлеб на Любаншчыне па старадаўнім рэцэптам? Даведаецеся, паглядзеўшы відэаматэрыял.

# Год малой родины # Культура # Фотофакт # Белорусские традиции

Другие новости рубрики

Все новости
Учится вокалу у педагога Бейонсе и сам пишет песни. Шесть вопросов Ване Здонюку
20 марта 2019 11:00

Учится вокалу у педагога Бейонсе и сам пишет песни. Шесть вопросов Ване Здонюку

«Маски – как символ этого века». Экспозиция масок из керамики «Між рукамі і полымем» открылась в Минске
19 марта 2019 20:07

«Маски – как символ этого века». Экспозиция масок из керамики «Між рукамі і полымем» открылась в Минске

Министерство культуры объявило конкурс на эскиз проекта памятника Якубу Коласу
19 марта 2019 18:13

Министерство культуры объявило конкурс на эскиз проекта памятника Якубу Коласу