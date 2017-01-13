Как дети из разных стран видят мир: выставка в Центре художественного творчества детей и молодежи

Более 200 работ из 28 стран мира.

Новости Беларуси. Если будут время, обязательно посетите «Чистые цвета». Так называется выставка детских рисунков в выставочном зале Национального центра художественного творчества детей и молодежи.

Маленьким художникам предложили показать современную жизнь своих стран, ее историю и культуру, спорт, экологию и мир. По-детски трогательные и наивные, но вместе с тем не лишенные глубины произведения.

Родилась выставка еще 4 года назад в столице Азербайджана Баку.

Первыми странами, которые были удостоены ранга Гостя с особым статусом и доставили на фестиваль символ своей страны, как послание Миру о мире, стали Беларусь и Египет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.