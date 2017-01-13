Более 150 колокольчиков из коллекции незрячей 12-летней девочки можно увидеть в слуцком храме

Теперь у нее уже более 150 колокольчиков из разных стран мира.

Звонкие экспонаты девочка начала собирать еще несколько лет назад. 12-летняя Ульяна незрячая, однако это не мешает ей заниматься творчеством и интересным хобби.

Это и металлические, и керамические, и деревянные, и даже бумажные изделия. Кстати, с каждым днем ​​коллекция Ульяны пополняется все новыми экспонатами: посетители выставки дарят девочке символические подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ульяна Палазник, жительница Слуцка:

Когда ходила в садик, мне нужен был колокольчик, и мне его принесли. Потом родители начали покупать, узнали друзья и знакомые. Мне дарили и сейчас все дарят. Когда я покупаю колокольчик, я беру каждый и им прозваниваю. Беру только тот, который звонко звенит.