Более 150 колокольчиков из коллекции незрячей 12-летней девочки можно увидеть в слуцком храме

Новости Беларуси. В слуцком храме Николая Чудотворца открылась необычная выставка.
Верующим предлагают оценить экспозицию колокольчиков из коллекции юной случчанки Ульяны Палазник.
Звонкие экспонаты девочка начала собирать еще несколько лет назад. 12-летняя Ульяна незрячая, однако это не мешает ей заниматься творчеством и интересным хобби.
Теперь у нее уже более 150 колокольчиков из разных стран мира.
Это и металлические, и керамические, и деревянные, и даже бумажные изделия. Кстати, с каждым днем коллекция Ульяны пополняется все новыми экспонатами: посетители выставки дарят девочке символические подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ульяна Палазник, жительница Слуцка:
Когда ходила в садик, мне нужен был колокольчик, и мне его принесли. Потом родители начали покупать, узнали друзья и знакомые. Мне дарили и сейчас все дарят. Когда я покупаю колокольчик, я беру каждый и им прозваниваю. Беру только тот, который звонко звенит.