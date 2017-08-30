К 500-летию белорусского книгопечатания: СТВ покажет цикл документальных фильмов, премьера – 30 августа

Новости Беларуси. Уже вечером 30 августа на нашем телеканале стартует новый проект – цикл фильмов к 500-летию белорусского книгопечатания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уже вечером 30 августа на нашем телеканале стартует новый проект – цикл фильмов к 500-летию белорусского книгопечатания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении трех вечеров мои коллеги будут рассказывать о самых значимых и заметных событиях книжного дела. Работа над документальными фильмами длилась около полугода. За это время журналисты СТВ побывали во многих европейских странах – Польше, Чехии и Италии. И собрали самую достоверную и до этого неизвестную информацию. Первая серия познакомит зрителя с «Псалтырем». С этой Библии Франциска Скорины начинается эпоха белорусского книгопечатания.
Анастасия Бенедисюк, СТВ:
По сути, Псалтырь – это первый инвестиционный проект Скорины. Раньше русских и украинцев, раньше мы, белорусы, получили первую печатную книгу на родном языке.
Чтобы окунуться в эпоху Скорины и наглядно показать, как создавался «Псалтырь», как выглядела типография, из чего делали бумагу и краску, автор первой серии Анастасия Бенедисюк изучила не один том литературы и записала с десяток интервью.
Этим вечером узнаем, где родился Скорина и чем жил. Стоял ли Скорина за печатным станком? Прозвучат ответы на вопросы, связанные с вероисповеданием автора Библии, его именем (возможно, Скорина и не Франциск вовсе), а также будут раскрыты тайны внешности нашего знаменитого земляка. Итак, не пропустите: уже сегодня, в 20:15 на СТВ.