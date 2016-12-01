История и культура православия за век: II Белорусские рождественские чтения начались в Минске

Новости Беларуси. В ожидании большого праздника. В столице начались II Белорусские рождественские чтения. В этом году они посвящены культуре и истории православия в Беларуси за последнее столетие.

Священнослужители, представители власти, деятели культуры, науки, студенты и преподаватели вместе будут обсуждать проблемы духовно-нравственной жизни нашего общества и роли религии в современном мире.

К началу работы форума приурочили выставку редких рукописных и старопечатных книг. Многие из экспонатов представлены широкой публике впервые. Рождественские чтения, организованные Белорусской православной церковью, продлятся два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мы сегодня открыто говорим о тех проблемах, которые у нас есть. Мы сегодня говорим о перспективах, которые стоят перед нами. Мы сегодня привлекаем к «Рождественским чтениям», и обратите внимание, не по разнарядке, а приглашаем всех. Хотите поговорить, хотите встретиться – давайте все вместе встретимся, поговорим, обсудим нашу жизнь, перспективы. Я думаю, что это площадка, где мы можем все вместе встречаться, друг с другом общаться, я думаю, что это уже больше, чем достаточно.