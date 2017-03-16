«Фразы дают без контекста и получается Лоза – сволочь и гад». Юрий Лоза отвечает на «Простые вопросы»

Певец, композитор Юрий Лоза в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Юрий Эдуардович, большое спасибо за то, что нашли время на эту встречу, вы сейчас – персонаж крайне популярный. И, в общем-то, получается, что, наверное, в большей степени, не из-за песен, а из-за Ваших высказываний. Наверное, досадно, наверное?

Юрий Лоза, певец, композитор:

Мне сказал недавно один человек, что: «Удивительно, но тебя знает молодёжь. Из твоего поколения практически никого не знают, а тебя знают». Я говорю, что самое удивительное – они понятия не имеют, что я делаю. Точно так же, как о любом другом представителе моего поколения.

Они знают меня только потому, что у меня 50 000 подписчиков, и что меня тиражируют.

Они знают, что Лоза популярен. Им сама популярность важнее, чем то, что человек сделал.

Это, наверное, отражение времени и нынешних социальных сетей.

Юрий Лоза:

Отражение времени, совершенно верно. Всегда так было. К сожалению, у нас, наша медиа-система – она популяризирует людей не за их поступки, не за их дела какие-то, не за их знания, умения, а просто по другим совершенно причинам.

Юрий Эдуардович, а в чём произошёл фокус? Вы, в общем-то, сказали вещи, которые до вас говорили очень многие.

Юрий Лоза:

Не только я так говорил, и многие говорили.

Просто однажды это стало мемом.

И в этой связи Вы стали крайне обсуждаемым, популярным, цитируемым. Знаете, я записываю очень много интервью и почти с каждым, во всяком случае, из рок-музыкантов волны 80-ых-90-ых, время от времени вспоминают Вас. И обсуждают, как же, всё-таки, была настроена гитара у Кита Ричардса.

Юрий Лоза:

Да она не была никогда настроена. Ему 100 раз задавали этот вопрос, он сам придумал универсальный ответ на этот вопрос. Его спрашивают, почему гитара так настроена, он говорит: «Она расстроена настолько, насколько мне это надо». Это извечная тема, все об этом знают, но только, когда я об этом говорю, почему-то вдруг, ни с того, ни с сего делается такой журналистский тизер.

Часть информации подаётся, как единое целое, и эту фразу дают без контекста.

Когда я сравниваю двух гитаристов, говорю: «Этот сыграл хорошо, этот плохо». Если вы убираете про того человека, про которого я говорю: «Хорошо», – оставляете, что: «Этот играл плохо», – то, соответственно, подставляет на его место автоматически человек меня: «С кем ты себя сравниваешь?» Я говорю: «Ребята, вообще, обо мне разговора не было. Я о себе слова не сказал».

Юрий Эдуардович, ну, может быть, это и неплохо. Всё-таки, то, что говорят о музыканте – это подвигает его популярность. Пусть и не из-за новых песен, а из-за его ярких высказываний, хороших выступлений.

Юрий Лоза:

Опять же, в каком контексте это всё подаётся. Иногда я наживаю огромное количество врагов. Они же делают как: журналисты пытаются спровоцировать скандал и их совершенно не интересует, как народ будет относиться к персонажу этого скандала. Когда был у меня эфир на «Звезде» – представляете, что такое час съёмки? Рабочий момент съёмок, ни с чем не связанный, отдельно. Я говорю: «А Гагарин в ракете лежал». Они берут эту фразу и выдают, как отдельное целое. И вдруг мне все: «Ты чего, на кого наехал-то? С кем себя сравниваешь?» Я говорю: «Ребята, был длинный-длинный разговор».

Меня спросили: «Какого человека в ХХ веке я бы назвал символом эпохи?»

Я говорю: «Гагарина. Потому что он прорубил дорогу в космос. Это – самая популярная личность в мире. Нет такой личности больше в мире, как Гагарин». Но я говорю: «Ни в коем случае, не надо только сравнивать его деяния с делами, которые, одновременно, в той же профессии делают сегодняшние космонавты. Они в бадминтон играют на орбите сейчас. Это – совсем другое». А Гагарин – это ж полёт был 1 час 20 минут в автоматическом режиме. Академик Раушенбах писал, что полётное задание у Гагарина состояло из четырёх слов: «Ничего руками не трогать». Он практически был обездвижен, он лежал в ракете, он, вообще, ничего не делал. Сравнивать нельзя. Он – великий Гагарин – пробил дорогу в космос.

Но взяли и запомнили только одно.

Юрий Лоза:

Да, и, в конце концов, я резюмирую: «Ну, вы поймите, что он пробил дорогу, он – великий и так далее, но Гагарин в ракете лежал».

Если берёте только фразу: «Гагарин в ракете лежал», – получается Лоза – сволочь и гад.

Юрий Эдуардович, Вам досадно от этого?

Юрий Лоза:

Я звоню туда и спрашиваю: «Когда люди могут посмотреть весь эфир, чтобы понять, о чём речь?» Она говорит: «А мы её не стали монтировать, нам этого скандала достаточно». И я стою, как этот… И сказать ничего не могу, потому что фраза – моя.

Я не могу доказать людям, что она выдрана из контекста.

Но, исходя из законов шоу-бизнеса, это неплохо. Вам досадно от этого?

Юрий Лоза:

Вы поймите, что это плодит одновременно – да, меня знают – но одновременно плодит количество врагов. Вот второй момент – сейчас у меня люди, которые просто с угрозами: «Я встречу Лозу – в морду дам». Я говорю: «За что-про что?» Идёт длинный разговор у меня. У меня высшее экономическое образование.

Слушайте, Вы его получили в 49 лет. Что это с Вами случилось такое?

Юрий Лоза:

Мне предложили – я получил. Просто там получилось как: что ректор МЭСИ – Московского экономико-статистического института – он заинтересован в том, чтобы его ВУЗ был популярен.

И это Вы в 45 лет, в 46 решились?

Юрий Лоза:

45-46. Он говорит, что: «Есть, например, архитекторы и они гордятся своим Макаревичем. Медики гордятся Розенбаумом. И так далее».

Экономисты решили…

Юрий Лоза:

А у экономистов нет людей из медиа-системы, которые бы ассоциировались с экономикой. Он говорит: «Мы решили предложить некоторым людям».

Вот я, Дима Харатьян закончил, Натали, Ира Салтыкова.

То есть, нескольким людям предложили получить высшее образование по льготной сетке. То есть, не значит, что я привязан к группе. Я спрашиваю: «Когда у меня лекции по праву? Какие ближайшие есть?» И я иду, с другой группой сижу. Когда мне это удобно. Они подстраиваются под меня и говорят: «Мы будем под Вас подстраиваться, пожалуйста. Только ходите, посещайте, сдавайте. Если Вы не можете сейчас, потом организуем. Вы же, всё-таки, медийный персонаж. Нам главное, чтобы Вы там были». И вот эти ребята, которые приходят, когда они видят меня рядом, сидящим за партой, то, конечно, престиж. Он идёт и рассказывает: «Вот с Лозой сейчас сидели, слушали о мировой экономике лекцию. Нормальный мужик». То есть, вот этот разговор – им вот это и нужно.

В дальнейшем, МЭСИ говорит: «У нас экономисты вон какие! Вон из них кто повырастал».

И мне это, кстати, много раз помогало. И вот у меня идёт лекция такая по экономике, по радио мы сидим, общаемся с людьми. Я рассказываю об экономике, как устроена столица, что такое столичные функции, об отношении периферии к столице, доноры и спонсоры, и так далее. Они говорят: «Ну, понятно, что москвичи зажрались. Потому что они, всё-таки, сами понимаете, не зарабатывают тех денег, на которые сейчас живут. Если город может один раз в год перекладывать плитку полностью». Они говорят: «Ну, может, тогда взять – часть столичных функций перенести в Питер?» Я говорю: «Ну, вы что, ребята, ну, подумайте сами – Пётр однажды это сделал. Это – глупость полная, держать столицу на границе. Уже пришлось отодвигать и так далее. Глупый поступок. Потом это поняли, вернулись обратно. Зачем же это устраивать. Во-вторых, если сейчас перебросить туда, то вот этот вот негатив, который идёт по отношению к москвичам, он перенесётся и на питерцев. К ним тоже будут относиться, как к нахлебникам».

Остаётся фраза, заголовок: «Лоза вчера назвал питерцев нахлебниками».

Мне звонит огромное количество людей. Мишка Боярский звонит, в очередной раз он там не в себе: «Ты что? Сволочь, гад». Я говорю: «Миша, ты интервью читал?» «Нет». Я говорю: «Миш, если на заборе написано какое-то матерщинное слово, это не значит, что на заборе есть предмет, который там описан. Если на почтовом ящике написано: «Ленка-дура», – там же счета за телефон и штрафы в этом ящике, а Ленки-дуры там нет». Последний раз у меня было такое, я им звоню, говорю: «Почему такой заголовок?» Говорит: «А у нас – разные люди. Одни берут интервью, а другие придумывают заголовки». Я говорю: «Ребята, а те люди, которые придумывают заголовки, они интервью читают?» «Нет, они знают, в общем-то, о чём там говорилось. И примерно знают персонаж, о котором». Я говорю: «Так пусть они посмотрят сначала, что я там говорил». А по этим заголовкам – народ читает: «Я ему в морду дам». Да вы что, ребята, с ума сошли? Вы почитайте.

Ты видел, о чём разговор? К чему привязали этот заголовок?

Ну, Юрий Эдуардович, всё равно же, это – главный принцип шоу-бизнеса: «Назовите хоть г…, главное, фамилию не перепутайте».

Юрий Лоза:

Мне этого не хочется.

А работы у Вас больше от этого стало?

Юрий Лоза:

Нет. Не монетизируется никак. Потому что – да, больше стало звонков, по 10-15.

От журналистов, от таких, как я.

Юрий Лоза:

От журналистов, да. Вопросы идут пачками. Во-вторых, они поняли, что это – популярно, мои вот эти высказывания и поэтому сразу, первым делом, они звонят мне.

И сразу пытаются выудить какой-нибудь скандал.

Юрий Лоза:

И тут же, моментально, да, туда. Но я с некоторыми повоевал, некоторым объяснил, некоторым – был там наезд со стороны начальства на своих журналистов.

Я говорю: «Ребята, я просто перестану с вами общаться, и вы не будете получать ничего».

А им это надо. Они понимают, что они, как бы, зависимы от этого. Сейчас же, что такое журналист? Поймите, общая деградация профессии произошла. 90% людей, называющих себя журналистами, ничего не пишут. Ведь раньше сама профессия журналиста – это человек, который мог написать статью в журнал. И 90% людей, называющих себя, не могут написать статью в журнал. Они берут какие-то материалы, где-то перепостивают, выискивают в Интернете что-то.

Ну, в общем, да, я это знаю.

Юрий Лоза:

Это, в общем, такая вот накрутка: один сказал и 20 человек фр-р-р.

Давайте про Вашу профессию поговорим. Я про свою, к сожалению, всё знаю. И во многом с Вами согласен. «Научу писать хиты» – Ваша книга, я её не смог в Беларуси найти, но теперь, благодаря Вам, у меня есть. А вот можете Вы помочь мне ответить на такой вопрос: насколько верна такая фраза – о том, что, что называется, вся музыка уже написана и более-менее уважающий себя мелодист, композитор из любой песни The Beatles может натаскать себе 4 хорошие мелодии?

Юрий Лоза:

Можно отыскать что-то. Но дело в том, что эти разговоры шли очень давно – уже в начале прошлого века говорили, что вся поэзия уже выдохлась, Пушкин и уже всё, после него у же можно ничего не писать.

Но я о музыке пока говорю.

Юрий Лоза:

Про музыку говорили то же самое – были Моцарты-Бахи, всё уже переиграли. Тем не менее, было написано за прошлый век очень много хорошей музыки. И оригинальной. Конечно, много опять копирования, много цитирований. Люди не знают, а я, как профессионал, знаю. Выходит Сантана, играет замечательную песню, с человеком они её поют, а я-то знаю, что у неё в названии даже заложено, что это – Брамс, 3-я симфония. Кусок взят и обыгран.

Допустим, в рэпе сейчас очень много таких кусков, вставок из классики, и цитирования.

И они никогда этими рэпперами не упоминаются, как нечто существенное. То есть, человек начитал рэп, а то, что внутри прозвучал их Мусоргского кусок, который в 100 раз интереснее, чем вся его начитанная ерунда.

Но, к чести западных рэпперов, надо сказать, что они покупают права, по-моему. На все эти цитаты.

Юрий Лоза:

Да. Но у нас-то, к сожалению, всё по-другому устроено. У нас о правах, вообще, забыли давным-давно. Цитируют, перепостивают, перетаскивают, перелопачивают, перелицовывают, придумывают новое название для вчерашних котлет. Вы смотрите, вот огромное количество передач, которые сейчас идут по нашему телевидению – они все купленные.

Авторских каких-то, интересных идей с момента убийства Листьева практически нет.

После КВН и «Что? Где? Когда?» практически не появлялось оригинальных. Все эти шоу «Голоса», «Точь-в-точь», «Один в один», «Битва хоров с дельфинами» – вся вот эта ерунда, вся эта лавина – это всё купленное, отработанный западный материал.

В общем, мне это известно, но тут самое важное, что, когда покупают вот эти форматы, они покупают чужие ошибки, чтобы не повторять их.

Юрий Лоза:

Они покупают не просто формат. В этом формате заложена ещё и форма подачи. И, когда мне говорят, что ведущие вели себя так или иначе – у них это прописано поведение, они играют. Они играют слёзы – в этом месте она должна заплакать, и она заплакала, сидит.

И все говорят: «Ой, ёлки-палки, как всё эмоционально».

Ребята, я всё видел, я всё знаю.

Юрий Эдуардович, но значит ли это, что, когда, в своё время было, допустим, 30 сюжетов, когда, в своё время были написаны произведения, описавшие женщину, которая попала под поезд – это был роман «Анна Каренина», сейчас всё это можно перелицовывать и, в общем-то, выйти на реально уникальную мелодию практически невозможно. Есть мелодии, которые Вас трогают? Знаете, не чудеса аранжировки…

Юрий Лоза:

Давайте, сразу я скажу, как профессионал: очень сложно написать простую оригинальную мелодию. Сложную – можно. Поэтому, очень много сейчас музыки, которую невозможно слушать неподготовленному слушателю. Смотрите, современное искусство, так называемое музыкальное. Композиторский цех наш выдаёт постоянно какие-то новые произведения – они настолько сложны и настолько накручены, потому что в простых гармониях очень сложно найти что-то такое.

Вы смотрите, что произошло с английским языком.

Ведь, когда на него набросилась вся Европа и весь мир, в конце концов – очень многие стали писать на английском языке, располагая багажом в 200-300-500, ну, 1000 слов. И поэтому все основные рифмы…

В английском языке уже использованы.

Юрий Лоза:

Использованы. Так избиты, что, как у нас вот «кровь-любовь» – вот эта рифма стандартная, популярная. «Вновь-кровь-любовь» считалась, я помню, у Чезаре Дзаваттини читал, что эта рифма – она уже на заре прошлого века считалась банальной.

Дурным тоном.

Юрий Лоза:

Дурным тоном. Но её продолжают популяризировать сейчас. И за это время нарастает огромное количество – сотни тысяч раз срифмовано «кровь-любовь» – и, когда в следующий раз её слышишь, у тебя уже позывы начинаются.

А что с простыми мелодиями? Не пишется?

Юрий Лоза:

А с простыми мелодиями то же самое. Вот эти простые мелодии, которые, скажем, Вы приезжаете на концерт авторской песни и понимаете, что 90% песен – они написаны только потому вот именно так, как они написаны, что на это хватило умения автора. Это же не профессиональные авторы. Поэтому он отталкивается от возможности, которая у него есть: это – ля-минор, 70% – это ля-минор.

Это – «Цыганочка» с выходом, которую они играют все.

Я как-то поймал себя на мысли, я же закрывал однажды бардовский фестиваль, что я бы мог, как аккомпанирующий гитарист, отработать на этом фестивале, не слыша предварительно этот материал. Тональность ля-минор? Хорошо. И поехали. И обыгрывай. Пошёл по сетке, по квинтовому кругу. И примерно всё одинаковое. Так вот, в этих простых мелодиях, в простых этих гармониях, в этом ля-миноре очень сложно что-то придумать. Тем не менее, скажем, тот же самый Нино Рота – в ля-миноре, из тех же нот, которые мы все играем, составил гениальное, абсолютно гениальное произведение. То есть, где-то ещё есть какие-то возможности, но их мало.

Искренне желаю Вам здоровья, хорошего настроения и большое спасибо за Ваше время, за Ваш визит в белорусское посольство.