Финал I республиканского конкурса «Фото Беларуси» проходит в Минске

Новости Беларуси. Вся Синеокая через объективы современных фотографов. В Минске проходит финал I республиканского конкурса «Фото Беларуси».

В проекте приняли участие более 500 авторов. Среди них как фотолюбители, так и профессионалы, в том числе фотокорреспонденты ведущих печатных изданий и интернет-ресурсов.

Всего на конкурс было подано почти 4,5 тысячи работ в 10 номинациях. В каждой из них компетентное жюри выберет лучшего, а также определит обладателя гран-при. Работы победителей можно будет увидеть в рамках традиционной международной выставки «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Я думаю, что мы отберем порядка 80 фотографий, самых ключевых, самых интересных. Конечно же, основной темой, мы считаем, является 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. И фоторассказы, которые будут представлены на нашей выставке «Фото Беларуси», будут в том числе и на эту тематику. Очень много будет фотографий, связанных с жизнью страны, с ее современностью, с тем, что происходит, промышленностью. И самое главное – это люди, это лица. У нас есть рубрика «Портрет современника». Она будет также очень интересна.