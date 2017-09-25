«Евразия. DOC»: что обещают показать на втором фестивале документального кино
Новости Беларуси. Второй фестиваль документального кино проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свое видение социальных и политических проблем представили режиссеры из 10 стран, в программе заявлено 20 картин.
Авторы проведут встречи со зрителями, мастер-классы. Состоятся и круглые столы с известными экспертами, которые выступают героями многих из фестивальных фильмов.
Владимир Мамонтов, председатель жюри фестиваля документального кино «Евразия. DOC» (Россия):
Возникла потребность в таких фильмах – смотреть их, как-то оценивать и внедрять их в общественное пространство. Прошлый фестиваль был интересен, этот, по-моему, должен быть еще интересней. Ну и будет развиваться дальше.
Валерий Шеховцов, директор фестиваля документального кино «Евразия. DOC» (Россия):
Поскольку мы заявляли о том, что мы принимаем в конкурсную программу фильмы, снятые в жанре политического документального кино, то, конечно, это были самые разные проблемы. Проблемы, связанные с цветными революциями. У нас итальянский автор покажет свой фильм, это целая «энциклопедия» цветных революций.
Зрители могут увидеть их в столичных кинотеатрах до 29 сентября. Впервые в рамках фестиваля проходит конкурс короткометражных документальных фильмов. Здесь работы представят молодые авторы. Оценку им даст международное жюри.