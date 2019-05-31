«Друзья из Новой Зеландии сказали: «Ну, это же сказка-город!». Художники, что пишут Минск

Как столичные художники признаются родному городу в любви, и кто его помнит ещё на черно-белых фото, рассказываем в программе «Минск и минчане».

На полотнах Анны Гадировой шумят аллеи и благоухает сирень. Зелёный Минск – её кислород. Просторные парки вдохновляют художницу, и она питает своей гармонией окружающих. Здесь отражается жар-птица, грустит старая верба и расцветает молодая черёмуха. Природа для минчанки, как состояние души. В каждом пейзаже – своя философия.

Анна Гадирова, художник:

Этот сюжет на площади Победы я выбрала, потому что он вызвал у меня ассоциации с войной и миром одновременно. Эти ели – это такой цвет хаки – военное что-то такое, суровое. И сразу за ними мир, весна. Мне нравится писать людей в парке. В домах люди живут, работают, варят еду, проверяют уроки у детей, а когда выходят на природу, это совершенно другое настроение.

Анна Гадирова останавливает взгляды минчан в тенистых скверах, чтобы они смогли в спешке разглядеть красоту города и влюбиться в него заново. Каждый день неповторим, со своим цветом и запахом. Поэтому так важно ценить здесь и сейчас. Анна Гадирова:

Лошицкий парк – он такой исторический, пейзажный, вид запущенности. И в то же время есть архитектура обновлённая красивая. Парк Победы – был послепасхальный день такой солнечный! Все люди вышли погулять, и удивительная была красота. Там столько интересных точек зрения, но к ним надо присмотреться. Ну, и не хочется мешать. Там много отдыхает влюблённых, прекрасных молодых людей. Они там, как в гнездышках, сидят. Минск Галины Левиной – ностальгия по 80-ым. Архитектор мастерски передала атмосферу Верхнего города. Когда дома утопали в зелени, а на центральных улочках колыхалось бельё. Акварельный и графичный, грациозный и сутулый, трогательный и смешной. В этих моментах многие узнают свои детство и юность…

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Я приходила в старый город, у меня был мольберт. И в воскресное утро, когда город спал, это было очень приятное состояние, потому что в этих домах жили люди, и только они начали просыпаться, с какими-то запахами своими, с яичницей. То, чем пахнет семья, дом.

Тогда Зыбицкая была Торговой, а с берега Свислочи просматривалась панорама всего города. Параллели с прошлым выдают фронтоны и бурый кирпич. Галина Левина:

Даже видно это кирпичное здание, которое сейчас отреставрировано, виден дом с фронтоном. Справа здания, конечно, не было. Очень высокий рельеф, и естественный такой зелёный откос – он тоже входил в этот рассказ о Минске. Неспешный, без пробок и суеты. В Минске Анатолий Белявский нашел музу ещё в студенчестве. Так мядельские озера продолжились столичной Свислочью. Контраст между высокой архитектурой и деревенскими двориками привлекает художника. Ему повезло творить в послевоенном сердце Минска – Осмоловке. Колоритный квартал до сих пор дарит новые идеи.

Анатолий Белявский, художник:

Судьба Минска тяжёлая, он встал из руин, но встал он на крепких ногах с широкими плечами. Сейчас он становится, вообще, европейским городом таким. Появилась современная архитектура. Даже можно её считать фантастической. На уютных полотнах можно погрустить с прохожими и найти красоту в повседневном. Художник мечтает написать свой рассказ о старо-новом Минске.

Галина Левина:

Есть места, которые, как десерт. Ты редко туда приходишь для того, чтобы испытать чувства определённые. Анатолий Белявский:

Минску не хватает туристов. Его знают хорошо, но, мне кажется, что этот город достоин того, чтобы им восхищались везде. Были у меня друзья из Новой Зеландии. Они сказали: «Ну, это же сказка-город!»