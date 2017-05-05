«Эту мыльную оперу мы играем каждый год». Как в Литве проходит отбор на «Евровидение»

Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Нам в Беларуси очень интересно, как проходит отбор на «Евровидение» у наших соседей. И для нас конкурс «Евровидение», для наших артистов – это, наверное, самая главная вершина, к которой все стремятся. И самое главное телевизионное шоу. Как в Литве к этому относятся?

Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва):

В Литве, знаете, это – ситуация похожая с мексиканскими сериалами. Мы, вроде бы, не смотрим.

Но, когда что-нибудь спросишь про «Евровидение» – все знают всё.

И все имеют своё мнение: все знают, как это надо делать, все знают, какую песню надо посылать или больше всего знают, какую песню не надо посылать. Так что эту мыльную оперу мы играем каждый год. И, как показали наши рейтинги финала в этом году, мы выходим полными победителями у нашей аудитории.