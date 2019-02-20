Деревянная обувь советских военнопленных и «рубашечка» для гранаты. Показываем уникальные экспонаты музея в Жодино

Чем привлекает сотни туристов со всего мира единственный в Беларуси музей Матери – Дом-музей белорусской партизанки Анастасии Куприяновой в Жодино, рассказали в программе «Центральный регион». Среди прочего, в музее хранят предметы быта и военные вещи солдат.

Алексей Хатетовский, научный сотрудник Жодинского краеведческого музея:

Раньше не было резиновых сапог, а были резные деревянные башмачки. Их называли «деревяшки». Они совершенно неудобные, но они не промокают. Их носили в межсезонье, когда была весна либо осень. Ещё есть сведения, что в таких резных неудобных башмачках, в которых нет ни стельки, ни меха, ходили советские военные в немецких концлагерях. Им приходилось носить эту неудобную обувь. Портянки были не у каждого, у людей могли стачиваться ноги.

И есть у нас интересный чехол на гранату. Его называют «рубашечка». Были гранаты с деревянной ручкой. И чехол при взрыве гранаты разлетался на множество осколков, за счёт чего граната становилась мощнее.