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Деревянная обувь советских военнопленных и «рубашечка» для гранаты. Показываем уникальные экспонаты музея в Жодино

20 февраля 2019 14:34
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Чем привлекает сотни туристов со всего мира единственный в Беларуси музей Матери Дом-музей белорусской партизанки Анастасии Куприяновой в Жодино, рассказали в программе «Центральный регион». Среди прочего, в музее хранят предметы быта и военные вещи солдат.

Деревянная обувь советских военнопленных и «рубашечка» для гранаты. Показываем уникальные экспонаты музея в Жодино-1

Алексей Хатетовский, научный сотрудник Жодинского краеведческого музея:
Раньше не было резиновых сапог, а были резные деревянные башмачки. Их называли «деревяшки». Они совершенно неудобные, но они не промокают. Их носили в межсезонье, когда была весна либо осень.

Ещё есть сведения, что в таких резных неудобных башмачках, в которых нет ни стельки, ни меха, ходили советские военные в немецких концлагерях. Им приходилось носить эту неудобную обувь. Портянки были не у каждого, у людей могли стачиваться ноги.

Деревянная обувь советских военнопленных и «рубашечка» для гранаты. Показываем уникальные экспонаты музея в Жодино-4

И есть у нас интересный чехол на гранату. Его называют «рубашечка». Были гранаты с деревянной ручкой. И чехол при взрыве гранаты разлетался на множество осколков, за счёт чего граната становилась мощнее.

Деревянная обувь советских военнопленных и «рубашечка» для гранаты. Показываем уникальные экспонаты музея в Жодино-7

Интересный экспонат: многие дети не знают, что это такое. Хотя многие из них смотрят фильмы про войну. Играют в игры и думают, что это термос. Это не термос – это футляр от немецкого противогаза. У каждого немца был на поясе такой футляр. Немцы выжигали села, деревни, и шёл дым, ядовитые газы. И тогда немцы надевали противогазы.

Деревянная обувь советских военнопленных и «рубашечка» для гранаты. Показываем уникальные экспонаты музея в Жодино-10

# Музеи # Культура # Алексей Хатетовский

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