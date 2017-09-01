Новости Беларуси. Делегация Минской области принимает участие в празднике белорусской письменности в Полоцке. Столичный регион представляет 14 человек. Это поэты, писатели, исполнители авторской музыки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участие в фестивале для них – это возможность представить свое творчество широкой публике.