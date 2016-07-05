Декораций и оборудования на 8 фур: в Витебске монтируют сцену для «Славянского базара»

Новости Беларуси. Цвета, огни и зеркала «Славянского базара». На сцене Летнего амфитеатра начался монтаж оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка потолочных декораций - лишь первый этап. Оценить праздничный облик главной фестивальной площадки можно будет через неделю, когда в Летнем амфитеатре засияют около двух миллионов огней.

Декорации, экраны и световое оборудование - в северную столицу Беларуси их доставили 8 фур.

Юрий Чубенко, руководитель группы декоративного оформления сцены Летнего амфитеатра Витебска:

Весь потолок будет в экранах, в световом оборудовании и с элементами декораций. Потолок состоит из двух частей – это статическая часть, которая неподвижна, и 4 части с элементами движения. Также в центре сцены будет раздвижной экран, который будет позволять артисту выходить, так сказать, через картинку

Ровно через неделю, 12-го июля, здесь уже состоятся первые концерты. Опробуют сцену Кристина Орбакайте и Максим Галкин. Но оценить весь масштаб шоу зрители смогут лишь в день открытия форума – 14-го июля.