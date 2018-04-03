«Да хранится детьми моими из рода в род»: как незаконченный портрет Алфераки кисти Брюллова попал в Беларусь

Произведения искусства впечатляют нас не только мастерством автора. Глядя на полотно, мы чётко понимаем: каждая работа – безмолвный свидетель великих людей и событий.

Как, например, незаконченный «Портрет Николая Алфераки» кисти Брюллова в Национальном художественном музее Республики Беларусь.

Алексей Хоряк, заместитель генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь:

Пожалуй, в первой половине ХІХ столетия в России не было другого такого художника по масштабу, по трудоспособности. Неслучайно Карла Павловича Брюллова ещё при жизни его современники – художники, любители искусства и, вообще, все, кто интересовался этим видом деятельности, – называли Великий Карл. Особенный для художника «Последний день Помпеи» сначала увидят и оценят в Милане. О картине напишет Гоголь, Баратынский, Лермонтов и даже Пушкин.

Алексей Хоряк:

Вернувшись из Италии, Карл Брюллов работает в Петербурге определённое время, в 30-40-ых годах, формирует свою школу. И, конечно же, у Карла Брюллова формируется определённый круг его знакомых, его приятелей, друзей. И вот среди этих приятелей оказывается представитель греческой фамилии Алфераки. Семья Алфераки была известна не только своим богатством. Эти образованные и утончённые люди отличались любовью к искусству и считались меценатами.

Алексей Хоряк:

Николай Дмитриевич Алфераки был скрипачом-любителем, писал рассказы, повести. И в своём петербургском доме на Английской набережной собирал такие кружки, где собиралась творческая аристократия. Там были и художники, и музыканты, и литераторы. В одну из таких приятельских встреч, вдохновлённых творчеством и дружеской беседой, Брюллов написал великолепный портрет. На обороте полотна хранится настоящий литературный памятник: слова, написанные рукой самого Алфераки.