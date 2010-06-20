Буддистский монах читает рэп

Буддистский монах Каншо Тагай возглавляет храм в Токио. Вместе с местным хип-хоп артистом он поет буддистские сутры в рэп-стиле и аккомпанирует чечёточнику.

Коншо Тагай, монах:

Пять лет назад я понял, что рэп и хип-хоп ритмы хорошо соответствуют нашим сутрам, особенно когда старые слова переложить на современную японскую музыку. Это дало хороший практический результат. Я увидел сотню молодых людей, которых привлекли новые ритмы и старые будистские идеи.

Так появилась идея притягивать молодежь в храм рэп-концертами. Монах не останавливается на одном варианте, он пообещал в следующий раз во время молитвы станцевать самбо.