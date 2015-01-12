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Брест официально вступил в права культурной столицы Беларуси

12 января 2015 17:32
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Новости Беларуси. Торжественная церемония передачи свидетельства и памятного знака мэру города проходит в эти минуты во время закрытия фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера». К слову, одного из самых ярких культурных событий региона. Брест принял эстафету от Гродно.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:
Наперадзе вялікая праца. Мы зробім усё, каб утрымаць тую планку, якая была ў Гродна, калі яны былі культурнай сталіцай. Але ж я мару не толькі аб тым, каб мы былі культурнай сталіцай, але былі сталіцай інвестыцыйнай, будаўнічай, прамысловай, фінансавай. І для гэтага мы зробім усё, што трэба.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:
З аднаго боку, дэбаты, безумоўна, былі, таму што ў нас шмат ёсць населенных пунктаў, гарадоў, вёсак, якія могуць прэтэндаваць і адпавядаюць гэтаму званню - культурнай сталіцы. Але ж тут, на мой погляд, адыграла ролю тое, што ўсё ж такі гэта год 70-годдзя нашай перамогі. Таму, калі мы ўсе ўзважылі, то вырашылі, што трэба праводзіць усе культурныя мерапрыемствы з акцэнтам на Брэст.

Напомним, акция «Культурная столица» стартовала в республике 4 года назад. В 2010 это звание получил Полоцк, затем - Несвиж и Могилев.

Символично, что статус культурной столицы страны город над Бугом получил в год 70-летия Великой Победы. В крепости-герое, где «первый шаг свой сделала война», пройдет множество памятных мероприятий. Традиционно в мае брестский символ мужества становится настоящим местом паломничества гостей  из разных стран мира. 

Основной акцент  культурной афиши в 2015 будет сделан  на патриотических мероприятиях. Брестчан и гостей города ждет более 300 концертов, фестивалей и творческих акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Государственная политика в области культуры # Борис Светлов # Александр Рогачук

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