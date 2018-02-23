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Билеты на «Славянский базар в Витебске» поступят в продажу 23 февраля. Где можно их купить?

23 февраля 2018 06:58
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Новости Беларуси. Первые билеты на Славянский базар поступят в продажу 23 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Билеты на «Славянский базар в Витебске» поступят в продажу 23 февраля. Где можно их купить?-1

Правда, в ближайшие три дня купить их можно будет только в кассах Витебска. Такой привилегией витебчане пользуются уже не первый год. И надо отметить, что активно пользуются своим правом.

Напомним, Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля.

# Культура # Фотофакт # Славянский базар в Витебске-2018

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