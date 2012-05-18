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Билеты на «Славянский базар» - 2012 в Витебске уже продают

18 мая 2012 13:12
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Новости Беларуси. В Витебске началась продажа билетов на «Славянский базар» - очередь занимали с раннего утра. Параллельно можно приобрести билеты и в режиме онлайн в Интернете, сообщают на сайте фестиваля. Цены – от 25 до 750 тысяч рублей. Самый дорогой билет – на открытие «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди гостей фестиваля в этом году – Бурановские бабушки, Сергей Пенкин, Ирина Аллегрова, Борис Моисеев, Лев Лещенко.

Татьяна Мариничева, кассир государственного центра культуры «Витебск»:
 Первый билет купили на Винокура. А так покупают, можно сказать, на все концерты.

Жители Витебска:
Дочка живет очень далеко – в Новой Зеландии. Вот попросила. В прошлом году мы ходили на Леонтьева, шансон. Очень довольны.
Готовы выстоять такую большую очередь, заплатить большие деньги, но сходить на эти концерты.

# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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