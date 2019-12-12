Белорусский «Юрьевский хоровод» включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Новости Беларуси. ЮНЕСКО взяло под охрану древний обряд «Юрьевский хоровод», который проводят в майские дни в местечке Погост Житковичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. ЮНЕСКО взяло под охрану древний обряд «Юрьевский хоровод», который проводят в майские дни в местечке Погост Житковичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Магические действия приурочены к празднованию Юрьева дня, который издревле отмечали многие славянские народы.
Решение о придании особого статуса этой белорусской традиции принято накануне Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на 14-й сессии в Боготе. К слову, такой же чести удостоено искусство армянского письма и традиционный иранский музыкальный инструмент дутар.
Что касается вклада Беларуси в общую мозаику мировой культуры и развитие культурного разнообразия, то ранее в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО были включены обряд «Рождественские цари», который проводят в деревне Семежево Копыльского района и «Празднование в честь иконы Божьей Матери Будславской» в Мядельском крае.