Белорусский «Юрьевский хоровод» включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Новости Беларуси. ЮНЕСКО взяло под охрану древний обряд «Юрьевский хоровод», который проводят в майские дни в местечке Погост Житковичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магические действия приурочены к празднованию Юрьева дня, который издревле отмечали многие славянские народы.

Решение о придании особого статуса этой белорусской традиции принято накануне Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на 14-й сессии в Боготе. К слову, такой же чести удостоено искусство армянского письма и традиционный иранский музыкальный инструмент дутар.