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Нарышкин заявил, что при агрессии НАТО против РБ и РФ пострадает Прибалтика

15 апреля 2025 10:21
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По словам  директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, агрессия НАТО против Союзного государства России и Беларуси повредит всему блоку, но сильнее всего пострадают Польша и страны Балтии. Об этом пишет РИА Новости.

Нарышкин заявил, что при агрессии НАТО против РБ и РФ пострадает Прибалтика-1

Фото: pixabay

Он обратил внимание на их агрессивность и планирование наращивания военной деятельности у своих границ, что и стало поводом для кризиса в Европе. Нарышкин подчеркивает, что эти страны еще не осознают последствий своих действий.

# Сергей Нарышкин # Международная политика

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