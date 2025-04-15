По словам директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, агрессия НАТО против Союзного государства России и Беларуси повредит всему блоку, но сильнее всего пострадают Польша и страны Балтии. Об этом пишет РИА Новости.

Он обратил внимание на их агрессивность и планирование наращивания военной деятельности у своих границ, что и стало поводом для кризиса в Европе. Нарышкин подчеркивает, что эти страны еще не осознают последствий своих действий.