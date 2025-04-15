Польша стала мировым лидером по закупкам оружия в 2024 году

Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия в 2024 году. Это является следствием ее высочайшей милитаризации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из итогов прошлого года стало смещение акцента по объему заказов на импорт вооружений в Европу. Так, вслед за Польшей в топ-листе расположилась Румыния с объемом закупок в 10 миллиардов 250 миллионов долларов. Такие данные приводит Центр анализа мировой торговли оружием на основании анализа заключенных коммерческих контрактов. Помимо суммы затрат приводится и доля страны в общемировом объеме соглашений на импорт продукции военного назначения.