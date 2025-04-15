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Польша стала мировым лидером по закупкам оружия в 2024 году

15 апреля 2025 10:46
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Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия в 2024 году. Это является следствием ее высочайшей милитаризации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша стала мировым лидером по закупкам оружия в 2024 году-2

Одним из итогов прошлого года стало смещение акцента по объему заказов на импорт вооружений в Европу. Так, вслед за Польшей в топ-листе расположилась Румыния с объемом закупок в 10 миллиардов 250 миллионов долларов. Такие данные приводит Центр анализа мировой торговли оружием на основании анализа заключенных коммерческих контрактов. Помимо суммы затрат приводится и доля страны в общемировом объеме соглашений на импорт продукции военного назначения.

# Польша

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