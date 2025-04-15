Почему капли от насморка нельзя использовать часто и долго? Ответил врач

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

На приеме у лор-врача львиную долю пациентов составляют люди, которые жалуются на затруднение носового дыхания, связанное с использованием сосудосуживающих капель. Чем это опасно? Тем, что при использовании сосудосуживающих капель на длительной постоянной основе, слизистые полости носа начинает к ним привыкать. В результате через какое-то более или менее продолжительное время может наступать парадоксальная реакция со стороны слизистой полости носа, кратность использования, количество использованных капель возрастает в разы и не приносит облегчения человеку, который их использует.

Сосудосуживающие капли действуют на кровеносные сосуды в слизистой оболочке носа, что ведет к уменьшению отека и облегчению дыхания. Носовая слизистая адаптируется к постоянному воздействию веществ и начинает отекать еще сильнее, как только действие препарата заканчивается. Такое состояние еще носит название медикаментозный ринит, оно может стать источником постоянного дискомфорта и страданий.

Анатолий Минич:

И решение достаточно банальное – отказаться от сосудосуживающих препаратов для полости носа. Какое-то время, чаще всего где-то до двух недель, нос не будет дышать, возможно, абсолютно. Но по истечению этого времени, если период использования капель был достаточно непродолжительный, то есть до полугода, через 2-3 недели носовое дыхание восстанавливается, в целом дальше человек не испытывает данных проблем. Остается какой-то страх перед каплями, но дыхание восстанавливается, человек может спокойно наслаждаться нормальным носовым дыханием. Могут помочь физические нагрузки, поскольку во время физических нагрузок вырабатывается адреналин, а адреналин обладает естественным сосудосуживающим эффектом для полости носа.