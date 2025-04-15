Почему капли от насморка нельзя использовать часто и долго? Ответил врач

В спешке снять заложенность носа и улучшить дыхание – многие начинают чрезмерно использовать сосудосуживающие капли, не осознавая, что такое поведение может привести к серьезным последствиям.
В спешке снять заложенность носа и улучшить дыхание – многие начинают чрезмерно использовать сосудосуживающие капли, не осознавая, что такое поведение может привести к серьезным последствиям.
Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:
На приеме у лор-врача львиную долю пациентов составляют люди, которые жалуются на затруднение носового дыхания, связанное с использованием сосудосуживающих капель. Чем это опасно? Тем, что при использовании сосудосуживающих капель на длительной постоянной основе, слизистые полости носа начинает к ним привыкать. В результате через какое-то более или менее продолжительное время может наступать парадоксальная реакция со стороны слизистой полости носа, кратность использования, количество использованных капель возрастает в разы и не приносит облегчения человеку, который их использует.
Сосудосуживающие капли действуют на кровеносные сосуды в слизистой оболочке носа, что ведет к уменьшению отека и облегчению дыхания. Носовая слизистая адаптируется к постоянному воздействию веществ и начинает отекать еще сильнее, как только действие препарата заканчивается. Такое состояние еще носит название медикаментозный ринит, оно может стать источником постоянного дискомфорта и страданий.
Анатолий Минич:
И решение достаточно банальное – отказаться от сосудосуживающих препаратов для полости носа. Какое-то время, чаще всего где-то до двух недель, нос не будет дышать, возможно, абсолютно. Но по истечению этого времени, если период использования капель был достаточно непродолжительный, то есть до полугода, через 2-3 недели носовое дыхание восстанавливается, в целом дальше человек не испытывает данных проблем. Остается какой-то страх перед каплями, но дыхание восстанавливается, человек может спокойно наслаждаться нормальным носовым дыханием. Могут помочь физические нагрузки, поскольку во время физических нагрузок вырабатывается адреналин, а адреналин обладает естественным сосудосуживающим эффектом для полости носа.
Врач может порекомендовать заменить капли на более безопасные средства, такие как солевые растворы, которые помогают увлажнить носовую слизистую и способствуют ее восстановлению. Также стоит рассмотреть альтернативные методы лечения, такие как ингаляция или использование антигистаминов, когда причина воспаления связана с аллергией. Если консервативное лечение не помогает, на помощь приходит хирургия.
Анатолий Минич:
Данное хирургическое вмешательство называется субмукозная деструкция нижних носовых раковин. Выполняется различными инструментами. Можно просто механические инструменты, можно с использованием лазера или коагулятора, радиоволнового ножа. Главное – преследуемая цель, уменьшить в объеме ткань в полости носа, которая во время увеличения в объеме мешает человеку нормально дышать. Операция эта производится под местной анестезией чаще всего, если у человека нет противопоказаний к выполнению данного оперативного вмешательства, после чего ставятся тампоны в нос, они обычно там находятся около суток, удаляются, человек пробует дышать носом.
Важно помнить, что при любом использовании сосудосуживающих капель необходимо следовать рекомендациям, указанным в инструкции, не злоупотреблять препаратами.
Анатолий Минич:
Хочу напомнить, что сосудосуживающий спрей или капли для полости носа – это очень хороший инструмент в арсенале лор-врача, но использовать его нужно только по показаниям. То есть в первое время от начала простудного заболевания, сопровождающегося затруднением носового дыхания, не более недели до того, чтобы было нормальное функционально адекватное носовое дыхание, которое позволяло бы человеку быстрее перенести респираторное заболевание.
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