Артисты и заслуженные белорусы, специальные песни и необычные номера: чем СТВ удивит зрителей в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. «12 чудес в Новогоднюю ночь». СТВ подготовило яркое шоу, которое поможет зрителям в прекрасном настроении проводить год уходящий и встреть Новый 2017-й. 12 музыкальных номеров, 12 новогодних историй – праздничный огонек объединит людей, получивших всенародное признание. Они поделятся своими достижениями и еще раз вспомнят самые приятные моменты своей жизни.

Пока одни делали ставку на стразы, экстравагантное макси, а то и глубокое мини, другие:

Владимир Борисов, пилот:

Прямо с рейса. Не было время даже переодеться. Полчаса как прибыли.

Александр Авдевич, руководитель Лидской общественной организации инвалидов-колясочников:

У меня этот год очень связан с творческой составляющей моего характера. Винсент ван Гог очень характеризует это.

Увидим и как вырос внук Ярмоленко – Анатоль-младший. И познакомимся с дочкой Алексея Хлестова. А еще тот самый синий Ханок. Вот и он! Его так часто в своих песнях вспоминал тезка Хиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет и хлеб (первые тысячники уборочной 2016 года тоже в студии), и зрелища: распилим вместе с ведущей СТВ Кристиной Момот и даже перенесемся на Остров свободы. Споем с белорусскими кубинцами.

22.45 – время «Ч», когда на СТВ начнут происходить настоящие чудеса. Точнее, «12 чудес в Новогоднюю ночь», как 12 ударов на Городской ратуше или, к примеру, 12 месяцев в году. А завершится праздник, но наверняка не завершится волшебство на телеканале, уже в 2 часа ночи первого января 2017 года.

В новогоднюю ночь на огоньке встретятся не только артисты, но и те, за кем весь год мы следили в том числе и у экранов телевизоров: аграрии, ученые, врачи, политики, путешественники. Люди, признанные на республиканском уровне. Достижения года.

Анастасия Москвина в 2016 году стала народной. Оперная дива признается: именно корреспондентам СТВ в уходящему году дала больше всего интервью.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:

Большая дружба связывает меня с вашим каналом: это и проекты. В этом году был прекрасный конкурс «Две звезды», в прошлые годы – «Поющие города».

А вот маэстро Александр Тиханович, подводя итоги уходящих 12 месяцев, акцент сделает далеко не на творческой составляющей, хотя в его случае все взаимосвязано.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

У моей Насти тоже было много успешных проектов, Ваня наш хорошо учится. Мне радостно, что в этом году мы отметили с Ядей рубиновую свадьбу.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Впервые в нашей программе в Новый год ведущие обратятся к людям с ограниченными возможностями, и не просто жестами, а даже песню споют.

Услышат все.