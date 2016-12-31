«12 чудес в Новогоднюю ночь» на СТВ: начало в 22:45

«12 чудес в Новогоднюю ночь». СТВ подготовило яркое шоу, которое поможет зрителям в прекрасном настроении проводить год уходящий и встреть 2017-й.

В новогоднюю ночь на огоньке встретятся не только артисты, но и те, за кем весь год мы следили, в том числе и у экранов телевизоров: аграрии, ученые, врачи, политики, путешественники. Люди, получившие всенародное признание, поделятся своими достижениями и еще раз вспомнят самые приятные моменты уходящего года.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

У моей Насти тоже было много успешных проектов. Ваня наш хорошо учится. Мне радостно, что в этом году отметили с Ядей рубиновую свадьбу.

Итак, «12 чудес в Новогоднюю ночь»: 12 музыкальных номеров, 12 новогодних историй. Начало праздничного эфира 31 декабря в 22:45 на телеканале СТВ.