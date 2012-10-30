Анни Жирардо: французская актриса, пережившая деспотизм мужа, великие роли, но в конце жизни забывшая все

Ее часто называли «Казановой в юбке», потому что она знала, что такое любовь. Мужчины в ее присутствии просто теряли дар речи, хотя в привычном смысле красавицей она совсем не была. Но ее невероятная харизма, обаяние и этот цепкий взгляд ее удивительных глаз, который с каждым годом становился все глубже и ярче. Она казалась совершенно какой-то нереальной, фантастической женщиной. Замечательная актриса, муза многих знаменитых кинорежиссеров, пожирательница мужских сердец. Анни Жирардо – сегодня она героиня моего рассказа.

Анни Жирардо прожила довольно долгую жизнь – 79 лет. Но, увы, счастлива была далеко не всегда. А в конце жизни эта страшная болезнь – болезнь Альцгеймера, когда она забыла все, даже собственное имя, даже как выглядит ее единственная, обожаемая дочь. Но мы ее помним, потому что в 70-е годы прошлого века не было у нас западной актрисы более популярной, чем она. И была очень любима Анни Жирардо и у себя на родине, во Франции, и даже соперничала с самой Жанной Моро. Но Жирардо была ближе к публике и потому тысячи женщин в разных странах так же коротко стриглись как она, так же щурили глаза, и так же всем платьям предпочитали носить брюки и свитера.

Для театра ее открыл Жан Кокто, а звездой экрана сделал Лукино Висконти. И хотя иногда она отказывалась сниматься в тех или других фильмах, тем не менее, успела сняться и у Клода Лелюша, и у Роже Вадима, и у Марселя Карне. А список ее кинопартнеров просто выдающийся: Ив Монтан, Жак Брель, Луи де Фюнес, Ален Делон. И этот список можно продолжить и продолжить. Она была не только большой актрисой, но и сильной яркой женщиной, с независимым характером.

У Анни Жирардо было поразительное лицо, это потом, когда алкоголь, наркотики, 2 пачки выкуренных сильных сигарет в день «Житан» и полное отсутствие косметики станут постоянными спутниками ее жизни, ее лицо по собственному выражению станет напоминать карту Парижа. Но когда ей было 30-40 лет, она была необыкновенно хороша.

Можно вспомнить ее одно из первых появлений на наших экранах. Это фильм советского кинорежиссера Сергея Герасимова «Журналист». Ей там играть нечего, она играет саму себя – Анни Жирардо. Но, как она говорит, какое у нее поразительное лицо и этот низкий, гортанный, такой сексуальный голос.

Жирардо признавалась, что в ее жизни было много мужчин, и выбирала их она всегда сама, предпочитала умных и талантливых, а им было с ней совсем не просто. Слишком талантливая, слишком независимая, слишком самостоятельная, она сама выстраивала свою судьбу, иначе жить ей было неинтересно. Она жила немного ва-банк, сознательно сжигала свою жизнь. Ей нравилось пить, она предпочитала крепкие напитки, еще обожала пиво, иногда могла позволить себе влюбиться в полное ничтожество, тратила деньги безрассудно, Бог знает на что, так бывало в ее жизни не раз. Особенно хорошо играла в те моменты, когда была сильно влюблена или наоборот несчастна. Это качество немногих великих актрис кормить публику куском собственной жизни.

Анни родилась в Париже в 1931 году. Она появилась на свет незаконнорожденной. У ее отца была своя семья, там были дети. А свой роман с хорошенькой акушеркой он старался не афишировать. Маме, чтобы прокормить двоих детей, приходилось много работать. Анни помогала ей, фактически вела дом. Она хотела стать актрисой, но понимала, что придется помогать маме и потому, пошла учится на акушерку, но проучилась совсем немного и пришла в Парижскую консерваторию на факультет драматического искусства. А потом ее приглашают в знаменитый театр «Комеди Франсез», но роли дают ей каких-то субреток, все это ей играть неинтересно. И первые роли в кино также незначительны. И она никому неизвестна до тех пор, пока ей не позвонит сам Лукино Висконти.

Великий итальянский режиссер пригласит ее в свой спектакль «Двое на качелях», по пьесе, которая в те годы широко шла по всему миру, пьеса о любви. Ее партнером был Жан Маре, а через год Лукино Висконти приглашает ее в Рим на съемки своего нового фильма «Рокко и его братья».

Вначале ей сценарий очень не понравился, ей не хотелось играть эту наглую вульгарную проститутку Надю, но ей так хотелось увидеть Рим, что она прилетает в Вечный город и не знает, что там сыграет роль, которая сделает ее знаменитой и в этом городе встретит главную любовь всей своей жизни.

Роль Нади Жирардо сыграла гениально. В Ренато Сальваторе Анни влюбилась с первой минуты. «Мы не успели еще толком поздороваться, как очутились в объятиях друг друга, – будет вспоминать она потом. – Он стал моим учителем и самой большой моей любовью».

Фильм «Рокко и его братья» – это драма одной семьи, которая приезжает из нищей Сицилийской деревни в Милан. В поисках лучшей доли братья хватаются за любую работу. Симоне и Рокко занимаются боксом, дерутся за деньги, делают успехи и имеют несчастье влюбиться в одну девушку.

В Наде есть невероятная, притягательная сила, а в ее глазах живет пронзительная тоска по другой жизни. Может быть потому, она и становится роковой женщиной для братьев. Отношения в некогда сплоченной семье раскалываются, ожесточенная вражда приводит к убийству.

Ренато родился в очень бедной семье, не хотел учиться. И если бы не встретил на своем пути Лукино Висконти, неизвестно, кем бы он стал – жиголо, бандитом или рабочим. Но вот взял его под свое крыло Лукино Висконти, который любил красивых мужчин и иногда помогал им совершенно бескорыстно. И стал учить этого парня как надо элегантно одеваться, приучил читать книги, а главное, снял в кино. Пока шли съемки фильма «Рокко и его братья», Анни увидела своего любимого во всей красе. Не проходило дня, чтобы Ренато с кем-то не поссорился, а то и не подрался, он позволял себе кричать даже на Висконти. Единственный, с кем он никогда не ссорился, – это был Аллен Делон. Они действительно были как братья. Но стоило кому-то в ее присутствии плохо сказать о Ренато, она становилась разъяренной тигрицей.

Ренато покупает в Риме дом, у них рождается дочь Джулия, и Анни становится настоящей итальянской женой. Она ходит на рынок, таскает тяжелые сумки, азартно торгуется, учится готовить лазанью и пасту – она счастлива. Ее ждут во Франции новые, очень интересные предложения, съемки в кино, но она никуда не едет и соглашается сниматься в Риме только в тех картинах, когда не надо далеко уезжать из дома. Даже одну ночь провести без Ренато для нее трагедия. Их страсть не угасает, а наоборот становится еще более жаркой. Им стоит только прикоснуться друг к другу, как одежды тотчас летят в разные стороны. Но ужасный, чудовищный характер мужа, его скандалы, его сцены ревности, виски, потребляемые им в огромных количествах, а потом он ее откровенно ревнует не только к мужчинам, но и к работе, и однажды даже запустит в нее пепельницу. Анни будут накладывать швы.

А потом Ренато начинает пропадать из дома на день, на два, когда возвращается, от него пахнет чужими духами. И однажды она находит любовную записку. Понимает, что все это ей надоело, она безумно устала, ей хочется настоящей работы, ей хочется снова сниматься в кино. Работа когда-то их соединила, а теперь работа их развела.

Почему Анни не уходила от мужа раньше? Во-первых, она его любила и по-прежнему восхищалась его талантом, его умом, его остроумием, еще ей хотелось, чтобы у дочери был отец. Джулия подолгу и часто жила у отца в Риме. И еще Анни видела, что карьера мужа идет вниз: режиссеры отказывались иметь дело с таким грубым дерзким артистом, у которого всегда припухшее после перепоя лицо, и он всегда опаздывает на съемки. Чтобы ей стало немного легче, она решила тоже изменять мужу – это было сделать просто – вокруг нее всегда было много мужчин. У нее был непродолжительный роман с Жаком Брелем, а потом в ее жизни появился Клод Лелуш. Он хотел еще пригласить ее в свой фильм «Мужчина и женщина», на роль, которую сыграла Анук Эме. Но агент актрисы, наверное, что-то не очень хорошо понял и даже не сказал Анни об этом предложении. А жаль. Неизвестно, как бы сложилась судьба актрисы, если бы она снялась в этом знаменитом фильме.

В фильм «Жить, чтобы жить» Клод Лелуш пригласил Анни лично. Ее партнером в этом фильме был Ив Монтан.

В центре фильма любовная история. Любовная история случилась и на съемках картины между Лелушем и Жирардо. Оба были знамениты и несвободны. Вначале свой роман им удавалось скрывать, тем более съемки были далеко от Парижа, но когда они вернулись во Францию, папарацци их тотчас засекли возле одного из отелей, разразился страшный скандал.

Ив Монтан и Анни Жирардо играют супружескую пару. Бесстрашный журналист Робер разрывается между преданной и любящей женой и молодой любовницей.

Героиню Жирардо зовут Катрин, она знает об измене мужа, но так боится услышать от него правду.

Спустя некоторое время, пройдя войну во Вьетнаме, Робер возвращается на родину. Чувствуя вину перед Катрин, он встречается с ней, но обнаруживает жену в прекрасном настроении – у нее новая и интересная жизнь. Робер начинает понимать, что все дорогое, что у них было, осталось в прошлом. Что же это, конец истории?

Герои так смотрят друг на друга, что сразу становится понятно: они никогда не расстанутся. Так смотреть и так сыграть могла только женщина, которая сама в это время очень сильно любит.

В 70-е годы на наши экраны один за другим выходили фильмы с Анни Жирардо. Ее героини всегда не очень молоды, но очень разные по профессии, по пластике, по характеру, они взбалмошные, иногда немного нелепые, но всегда удивительно искренние.

Иногда ее партнером был артист Филипп Нуаре. Особенно блистателен их дуэт в фильме «Старая дева».

Почти 40-летняя секретарша знает, что такое любовь только понаслышке. Она застенчива, рассудительна.

Отдыхая на приморском курорте, очень хочет встретить мужчину своей мечты. Только ничего не делает для этого. И появляется он – толстый, смешной увалень. Встречаются два робких одиноких человека – неудачники.

Следить, как развиваются их отношения, как играют актеры – наслаждение.

Шли годы. Анни Жирардо старела, на лице появились предательские морщины. А к пластическим хирургам она никогда не обращалась. В ее жизни всегда самым главным была работа. Когда-то ей предлагали столько ролей, она сама выбирала, где ей играть, где не играть, а теперь предлагали роли все реже и реже. Это страшно для актрисы, когда работы нет. Началась депрессия. Правда, в 1995 году верный друг Клод Лелуш пригласил в свой фильм «Отверженные» – экранизация романа Гюго. Роль была небольшая, но достаточно яркая. Актриса получила за нее премию «Сезар». Когда она вышла на сцену получать статуэтку, неожиданно заплакала: «Не знаю, не доставало ли французскому кино меня, но мне недоставало французского кино безумно!»

Сидевшие в зале актрисы Софи Марсо, Жюльетт Бинош заплакали, а публика в зале встала.

Но судьба подарила Анни еще одну очень яркую роль. В фильме «Пианистка» она сыграла маму героини.

В фильме «Пианистка» Жирардо сыграла маму героини. Ее мамаша отвратительна – алкоголичка, настоящая мегера. Она тиранит свою дочь, которая платит ей тем же. Дочь играет Изабель Юппер.

«Стальная дама, в руки которой лучше не попадаться. Когда она осыпала меня пощечинами, я всерьез боялась, что останусь без головы» – говорила потом Анни.

Фильм «Пианистка» повезли в Канны, Анни рассчитывала, что ее тоже пригласят на кинофестиваль, и даже приготовила для красной лестницы роскошное вечернее платье от Версаче, но приглашения не было – про Анни Жирардо просто забыли.

Анни Жирардо любила Россию, с удовольствием приезжала в Москву на кинофестивали, сниматься в кино. Обожала русскую музыку, ей очень нравилась русская кухня, любила блины с черной икрой. А дома у себя в Париже готовила, как она говорила, русское блюдо – это тушеная свинина с грибами и картофелем. Еще ей очень нравилось московское мороженое.

В конце 80-х кинорежиссер Валерий Ахадов пригласил ее сниматься в своем фильме «Руфь».

В основе фильма подлинные события. Французская пианистка полюбила русского парня, вышла за него замуж и осталась жить в Стране Советов. Во время сталинских репрессий мужа арестовали, он погиб. Пианистку, несмотря на то, что у нее было французское подданство, отправили в лагерь.

Только через 20 лет она выйдет на свободу, и, несмотря ни на что, останется жить в стране, где знала счастье и испытала столько горя.

Болезнь подступила незаметно, актриса стала забывать тексты, а выходя из кафе, не знала в какую сторону идти домой. Кто-то эти странности в поведении стал списывать на возраст актрисы, на ее проблемы с алкоголем, но это была болезнь. Анни забывала все больше и больше, почти перестала выходить из дома, за долги еще не была продана ее роскошная квартира, в самом центре Парижа, в квартале Марэ. Она уже ничего сама не могла делать по дому, у нее появились домработницы.

В самом конце жизни появится парень из Минска, Валерий, который будет помогать актрисе по хозяйству. В ее доме всегда было много кошек в виде маленьких скульптур, статуэток, картин, рисунков, фотографий. Она шутила: «Когда-то у меня были кавалеры, а теперь только коты». Кстати, в доме жил и живой кот.

Последние годы актриса провела в инвалидном кресле.

Анни Жирардо умерла в последний день зимы 2011 года. Она просила, чтобы ее похоронили рядом с матерью в Париже, на кладбище Пер-Лашез. Незадолго до своего ухода Анни забыла не только свое имя, но и то, что была актрисой. В мире, который перестал для нее существовать, делать ей было больше нечего.

Ушла из жизни большая актриса, и вместе с ней ушла целая эпоха. Наверное, грустно, когда у большой актрисы, которую помнят и любят, такой финал. Но что делать – жизнь такова.

Элеонора Езерская