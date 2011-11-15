Актан Арым Кубат, режиссер: Жаль, что многие стали отрекаться от советского кино

«Лістапад-2011». В год своего 18-летия кинофестиваль «Лістапад» получил аккредитацию Международной федерации ассоциации кинопродюсеров. Это новый статус, который через два года испытательного срока позволит приблизиться к самым престижным мировым кинофестивалям.

Актан Арым Кубат, режиссер, председатель жюри основного конкурса игрового кино кинофестиваля «Лістапад-2011» (Кыргызстан):

Критерии оценки – это уровень кино, идеи, концепт, современность. У каждого члена жюри есть свой вкус. Одна и та же картина может где-то получить гран-при, а где-то ничего не получить.

Наш менталитет и школа тесно связаны с советским кинематографом. Жаль, что многие стали отрекаться от советского кино. Жаль, что Россия не смогла сберечь свое кино. И сленг поменялся: «кастинг», - а мы всегда говорили «подбор актеров». Почему происходит такая американизация всего постсоветского пространства – мне не понятно. Хочется вытащить на экран свой менталитет, свои обычаи и ценности. Многие режиссеры ищут свой язык, свое кино.

Фестиваль – это как сигнал для зрителя, какой фильм стоит посмотреть. На открытии был аншлаг на фильмы «Елена» Звягинцева, «Шапито-шоу» Лобана.

Существует французская модель, где есть повышенные налоги на коммерческое кино. Эта разница попадает в Национальный центр кинематографии, который субсидирует собственное французское кино и национальные идеи. Мы тоже должны брать этот пример на вооружение.

Мария Бунос, руководитель пресс-центра кинофестиваля «Лістапад-2011»:

Программа создавалась таким образом, чтобы все картины были достойными, и нашли своего зрителя. По широкой конкурсной программе видно, что в белорусской анимации происходят события. Был интерес, судя по отзывам в разных СМИ.

Режиссеры выходят общаться с публикой. Это им дает возможность увидеть живые впечатления, а не критику специалистов. Этот формат позволяет судить о том, насколько белорусское кино является частью всего этого контекста. Я считаю, что является, раз на него приходят зрители и обсуждают белорусское кино.

Стоило ходить смотреть конкурсное кино. Потому что его отбирали специалисты. Были ряд партнерских мероприятий, которые прошли в рамках фестиваля. Это и «Феерия Жоржа Мерьеса» – уникальный киноконцерт. Из Франции приехали потомки Жоржа Мельеса, одного из основоположников немого кино во Франции. Прошел мастер-класс Игоря Угольникова, известного киношника и телевизионщика. Для студентов и вообще для широкой общественности - встреча с коллегами Ирана. Дирекция Международного кинофестиваля короткометражного кино «Сто» приехала в Минск и проводила мастер-класс и презентацию совершенно нового и неизвестного пока в Беларуси формата кино «Сто» - 100-секундное кино. Это короткометражное кино. Каждый нашел для себя и фильм, и собеседника на этом фестивале. Потому что очень много гостей.