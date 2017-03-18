18 марта выберут участников международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017»

Новости Беларуси. Кто поедет на «Славянский базар в Витебске»? 18 марта станут известны имена белорусских участников детского музыкального и конкурса исполнителей эстрадной песни. Самых достойных назовет профессиональное жюри, в составе которого известные артисты и композиторы.

Сейчас на сцене столичного Театра эстрады за право представлять нашу страну на одном из самых ярких и ожидаемых культурных событий грядущего лета борется десятка юных претендентов.

Мария Магильная, претендентка на участие в XV международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2017»:

Когда я выйду на сцену, я уже буду спокойна. Сейчас везде такая напряженная атмосфера, все соревнуются друг с другом. Но мне кажется, что жюри выберет сильнейшего.