15 ноября грандиозное шоу «Золотая коллекция белорусской песни» приедет в Молодечно

Новости Беларуси. «Золотая коллекция белорусской песни» вновь отправляется в путешествие по стране. Проект телеканала СТВ настолько полюбился зрителям, что все с нетерпением ждут новой встречи с любимыми артистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот 15 ноября после аншлаговых концертов в Солигорске, Бобруйске, Гомеле и Полоцке грандиозное музыкальное шоу приедет в Молодечно. Яркие номера, лучшие песни и любимые артисты. На сцену выйдут коллективы, которые знают и любят не только в Беларуси, но и за ее пределами: «Сябры», «Бяседа», «Харошки», Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Леонид Борткевич и многие другие.