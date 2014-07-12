Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Культура
  • Парад субкультур «Беларусь в сердце моем» в Витебске 12 июля: байкеры и ходулисты, барабанщицы и скейтбордисты, рок-исполнители и авторы бардовских песен, битва ди-джеев

Парад субкультур «Беларусь в сердце моем» в Витебске 12 июля: байкеры и ходулисты, барабанщицы и скейтбордисты, рок-исполнители и авторы бардовских песен, битва ди-джеев

12 июля 2014 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Внимание фестивального Витебска обращает на себя тоже молодежь, правда, в несколько ином аплуа. Пожалуй, самое яркое событие нынешнего дня - Парад субкультур.

В одном ряду - казалось бы несовместимые люди: байкеры и ходулисты, барабанщицы и скейтбордисты, рок-исполнители и авторы бардовских песен. Всех, пожалуй, не перечесть.

А в вечерней программе фестивальной субботы - битва ди-джеев и, конечно, одно из ключевых событий Базара - 1-й финальный день конкурса исполнителей эстрадной песни. Предстоящей ночью молодые артисты споют славянский шлягер в сопровождении оркестра Михаила Финберга. Завтра же эти ребята представят свою версию уже одного из мировых хитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Молодежные фестивали # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девушки из белорусской этногруппы «Горынь»: Мы традиционные - поем, работаем, живем
11 июля 2014 15:42

Девушки из белорусской этногруппы «Горынь»: Мы традиционные - поем, работаем, живем

Певица Галина Шишкова: Поеду отдыхать с сыном. Путевку судорожно выбирала в последний момент!
11 июля 2014 15:11

Певица Галина Шишкова: Поеду отдыхать с сыном. Путевку судорожно выбирала в последний момент!

11 июля на «Славянском Базаре в Витебске» - День Союзного государства Беларуси и России
11 июля 2014 11:07

11 июля на «Славянском Базаре в Витебске» - День Союзного государства Беларуси и России