Парад субкультур «Беларусь в сердце моем» в Витебске 12 июля: байкеры и ходулисты, барабанщицы и скейтбордисты, рок-исполнители и авторы бардовских песен, битва ди-джеев

Новости Беларуси. Внимание фестивального Витебска обращает на себя тоже молодежь, правда, в несколько ином аплуа. Пожалуй, самое яркое событие нынешнего дня - Парад субкультур.

В одном ряду - казалось бы несовместимые люди: байкеры и ходулисты, барабанщицы и скейтбордисты, рок-исполнители и авторы бардовских песен. Всех, пожалуй, не перечесть.

А в вечерней программе фестивальной субботы - битва ди-джеев и, конечно, одно из ключевых событий Базара - 1-й финальный день конкурса исполнителей эстрадной песни. Предстоящей ночью молодые артисты споют славянский шлягер в сопровождении оркестра Михаила Финберга. Завтра же эти ребята представят свою версию уже одного из мировых хитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.