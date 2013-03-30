Умер актер Валерий Золотухин

Новости России. 29 марта умер Валерий Золотухин. Ему был 71 год.

Актер страдал от онкологического заболевания, а 28 февраля ему стало хуже: Валерия частично парализовало, он не мог говорить.

По информации РИА Новости, 4 марта Валерий Золотухин был госпитализирован в Российский центр рентгенорадиологии. Врачами было установлено, что у 71-летнего актера опухоль мозга, развивающаяся слишком стремительно. Медики не смогли провести операцию, так как состояние Валерия Сергеевича оценивалось как критическое. 14 марта актер был искусственно введен в кому.

Валерий Золотухин - советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Он родился в 1941 году в Алтайском крае. Свои силы в кино он впервые попробовал в 1965 году, а известным его сделали роли в кинолентах «Бумбараш», «Хозяин тайги», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Всего Валерий Золотухин снялся более чем в 80 фильмах.

На счету Золотухина порядка 70 картин и множество спектаклей. Своей харизмой и талантом парень из глухой сибирской деревни покорил сердца миллионов зрителей, в памяти которых остался ярким и неординарным артистом.

В 2011 году Золотухин был назначен директором Театра на Таганке, но затем от должности отказался, ссылаясь на тяжелое состояние здоровья.

Актер завещал похоронить себя на Алтае, где он и родился. Прощание с Валерием Золотухиным пройдет в Театре на Таганке 2 апреля, сообщили в vesti.ru. Кстати, все спектакли отменили.

На белорусской земле Валерия Сергеевича знали и любили как замечательного мастера культуры. Соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста РСФСР направил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.